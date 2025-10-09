Presenta:
Javier Milei siguiendo el discurso de Alfredo Cornejo.
Javier Milei junto a Luis Petri y Alfredo Cornejo
En Vivo

En vivo: Javier Milei ya está en San Rafael y se prepara para hablar en el almuerzo de las Fuerzas Vivas

Javier Milei visita Mendoza y su primera parada es en San Rafael. Quiénes llegaron.

Gabriela Sánchez
Gianni Pierobon

Live Blog Post

Cerca de las 14, el gobernador Alfredo Cornejo dio su discurso y pidió "no volver al infierno inflacionario". En este sentido, el mandatario provincial pidió "elevar la vara del debate" para generar mejores condiciones económicas. "La pobreza solo se resuelve con sensatez y renunciando a la demagogia", agregó Cornejo.

"Hemos invertido mucho en conectividad para potenciar los oasis de la provincia", completó el gobernador, quien luego enumeró todas las mejoras en rutas que se han hecho en el último tiempo.

Live Blog Post

Llegaron el presidente Javier Milei y el gobernador Alfredo Cornejo

Pasadas las 13.15, el presidente Javier Milei y el gobernador Alfredo Cornejo llegaron al almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael. Se espera que el presidente Javier Milei hable después de las 14.

javier milei en san rafael EMIR FELIX
Live Blog Post

Los pedidos de Hebe

Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, habló en la previa y manifestó que se le van a hacer algunos reclamos a Javier Milei. "Solo pedirle al presidente que se haga la reforma laboral e impositiva que tanto se quiere y también relacionado con los pasos internacionales del sur mendocino. Que se habilite el Paso Pehuenche para carga pesada".

Además, habló del operativo de seguridad: "Siempre hay que tener cuidados porque sabemos que hay grupos que incentivan la agresión. De todos modos se están tomando los recaudos para que eso no suceda".

Revisados

Las medidas de seguridad son estrictas. Todos los funcionarios son revisados y deben pasar el detector de metales. En el video, Sergio Marinelli, superintendente de Irrigación, pasa el detector de metales.

Visita milei marinelli revisado
Live Blog Post

Oficialistas y opositores

San Rafael es "territorio opositor" para Javier Milei. Incluso el hermano del intendente es candidato a diputado nacional y rival de Luis Petri. Eso le da un matiz distinto al acto.

javier milei en san rafael CELSO JAQUE

javier milei en san rafael EMIR FELIX

Live Blog Post

A las 14 se espera que Javier Milei hable en San Rafael. Mucho antes, se organizó un fuerte operativo de seguridad.

operativo de seguridad 1

