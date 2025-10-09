En vivo: Javier Milei ya está en San Rafael y se prepara para hablar en el almuerzo de las Fuerzas Vivas

Live Blog Post

Los pedidos de Hebe

Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, habló en la previa y manifestó que se le van a hacer algunos reclamos a Javier Milei. "Solo pedirle al presidente que se haga la reforma laboral e impositiva que tanto se quiere y también relacionado con los pasos internacionales del sur mendocino. Que se habilite el Paso Pehuenche para carga pesada".

Además, habló del operativo de seguridad: "Siempre hay que tener cuidados porque sabemos que hay grupos que incentivan la agresión. De todos modos se están tomando los recaudos para que eso no suceda".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gmpierobon/status/1976295965603545285&partner=&hide_thread=false La vicegobernadora habló del operativo de seguridad por la visita presidencial. "Se ha hecho un gran trabajo de seguridad para recibir al presidente @JMilei. Las manifestaciones están alentadas por parte del municipio y de los sindicatos", expresó. @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/gGmJn3yYE1 — Gianni Pierobon (@gmpierobon) October 9, 2025

Revisados

Las medidas de seguridad son estrictas. Todos los funcionarios son revisados y deben pasar el detector de metales. En el video, Sergio Marinelli, superintendente de Irrigación, pasa el detector de metales.