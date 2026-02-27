En una sesión maratónica, el Senado le dio una nueva victoria a Milei y aprobó la reforma laboral

Live Blog Post

La reforma laboral y el cambio en las licencias médicas

El bautizado proyecto de Modernización Laboral llega al Senado prácticamente cocinado, según estiman entre las filas libertarias, con 40 o más votos asegurados. La iniciativa, una de las grandes prioridades del Ejecutivo para el periodo de extraordinarias, regresó nuevamente a la cámara alta luego del cambio introducido en la Cámara de Diputados.

Se trata de la eliminación del famoso artículo 44 que desató la polémica entre los medios de comunicación, las redes y principalmente los aliados del Gobierno, que se mostraron en contra de avanzar con el punto que reducía el salario para aquellos trabajadores que solicitaran una licencia médica.

El texto original establecía que si un empleado sufre un accidente o una enfermedad que no estuviera relacionada con su trabajo, pasaría a percibir el 50% de su salario básico por el tiempo que dure la licencia si esto fuera consecuencia de una actividad que realizó voluntariamente. El ejemplo más común que ponía el oficialismo eran lesiones deportivas, como lastimarse en un partido de fútbol.

En cambio, quienes debieran solicitar la licencia por motivos ajenos a su voluntad, como un accidente en la calle o una enfermedad grave, recibiría el 75% de su sueldo. Además, la compensación pasaría a extenderse por tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o durante 6 meses si las tuviera.

Si el Senado rechazara la modificación de Diputados, el artículo quedaría vigente tal como se aprobó en la cámara alta el 12 de febrero. Sin embargo, esa posibilidad fue completamente descartada por el oficialismo, que prometió a sus aliados abandonar la iniciativa para garantizar el avance de la ley laboral.