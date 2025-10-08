En una sesión caliente, la oposición se encamina a sancionar una ley para modificar los DNU, otro revés al Gobierno

Live Blog Post

Cambios en la ley de DNU: por qué la oposición complica el Gobierno

La Cámara de Diputados se encamina a sancionar una modificación a la ley 26.122, que regula el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). La primera normativa fue sancionada en 2006, impulsada por Néstor Kirchner. Con la actual legislación, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de firmar DNUs que solo pierden vigencia si son rechazados por ambas cámaras. Algo que muy rara vez ocurre.

Sin embargo, la oposición quiere dar vuelta esto y dotar de mayor poder al Congreso de la Nación. De aprobarse el proyecto opositor, bastaría con el rechazo de una sola cámara para anular el decreto; asimismo, todo DNU tendrá 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial para lograr su convalidación en el Congreso; caso contrario, perderá su efecto jurídico.

La propuesta establece que, en caso de que un DNU o una delegación legislativa sean rechazados, el Poder Ejecutivo no podrá emitir otro sobre el mismo tema en ese período parlamentario.