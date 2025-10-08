En una sesión caliente, la oposición se encamina a sancionar una ley para modificar los DNU, otro revés al Gobierno
La Cámara de Diputados enfrenta una vez más a Milei en lo que va del año, ahora yendo directamente los DNU.
Mientras el Gobierno trata de conseguir poner a Santilli como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires y Milei reúne a su Gabinete, en Diputados se trata una posible nueva ley de DNU. También se pensaba plantear la expulsión de José Luis Espert, quien acaba de presentar su pedido de licencia hasta el final de su mandato. Emergencia científica y los cargos en la Defensoría del Niño son otros de los temas que se podrían tratar.
Noticia en desarrollo...