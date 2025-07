En una jornada de locos, todo cerró con un apagón autinfligido y la ausencia de las fuerzas del cielo

Todos los intendentes, aliados o no tanto, tuvieron la fortaleza de resistir las exigencias de Pareja y los suyos. Diego Valenzuela , en Tres de Febrero, además, se recibió de estratega no solo al obtener el primer lugar para senador provincial de su sección, la primera, sino para taponar cualquier pretensión de un rival distrital en ocupar un lugar en la lista de Somos Buenos Aires, que quedó para una aliada suya, la excandidata a senadora Ayelén Bertón.

Lo mismo hizo Ramón Lanús , en San Isidro, quien cedió solo dos lugares a los libertarios “socios” y observó con beneplácito cómo un aliado radical se iba a ocupar la tercera vía, Carlos Castellano , expresidente del HCD durante la gestión de Gustavo Posse. El ex intendente optó por no presentarse.

Quien más difícil la tuvo desde un principio, y no festejó el cierre a pesar que le fue mucho mejor de lo que todos pronosticaban fue Soledad Martínez, de Vicente López. De un pedido inicial de cinco concejales realizado por Juan Palomino, solo cedió tres en los de posible elección y el referente de La Libertad Avanza obtuvo, ¿como premio?, el quinto lugar en la lista de senadores provinciales.

El que todavía no parece entender lo que pasó es el hermano del secretario de Turismo y Deporte de la Nación, Nicolás Scioli. De ser un firme candidato a primer concejal en Tigre y precandidato a intendente, quedó sin lugar en la lista.

"Inseparables. Unidos y organizados", el mensaje de Fuerza Patria mientras definían sus listas

WhatsApp Image 2025-07-20 at 02.55.22 Unidos y Organizados, una de las postales de la tarde de hoy de Fuerza Patria

El peronismo cortó la luz

Dueños de todos los artilugios y las bengalas de distracción, el peronismo kirchnerista renovador vivió como un “milagro” que la Empresa de Energía Eléctrica de La Plata, dependiente del gobierno provincial, cortase la luz cerca de las 23:00. Desde las 19, uno de los más importantes encargados de revisar la hechura de las listas peronistas venía advirtiendo: “No vamos a llegar a presentar todo aunque tuviéramos algo para presentar”.

Efectivamente, daba por sentado que no iban a poder cumplir con los plazos porque no había qué presentar. Fue en esos momentos que una comitiva de Fuerza Patria salió rauda hacia el Palacio de Justicia, ubicado a una o dos cuadras de donde estaban negociando (algunos lo hacían en la Gobernación, otros en la Legislatura) para pedir una prórroga. Dicen que fue Sergio Massa en persona y que la respuesta recibida fue un no rotundo. Pero eso ya es anécdota.

Ayer MDZ escribió que el experimentado Juan José Mussi había reservado la posibilidad de presentar una lista corta sin ningún acuerdo con La Cámpora ni el Frente Renovador como advertencia de lo que podía suceder. No fue el único. En la noche del sábado fueron muchos otros los que hicieron lo mismo y eso fue lo que produjo las mayores demoras.

El caso más resonante es el de Morón, en el que Lucas Ghi es el único intendente que irá con lista corta porque las autoridades partidarias prefirieron priorizar los pedidos de Martín Sabbatella a través de Máximo Kirchner.

El gobernador Axel Kicillof, quien creía haber realizado un gran cierre cuando se acordó el reparto de apoderados y cargos en las listas, no advirtió que caía inexorable en una trampa, en el peor de los casos. Al brindarle a Massa y Kirchner, sus aliados – rivales internos la posibilidad de tener el 60% de los cargos, siempre iba a quedar en minoría, al igual que con los representantes legales que determinan la validez o no de las listas.

La única salida que tenía para representar algo novedoso era ratificar el Movimiento Derecho al Futuro, al que puso en stand by luego de las tensiones y rupturas de relaciones entre todos los que ahora decidieron formar parte de Fuerza Patria.

Un finísimo analista le expresó temprano a este cronista sobre lo que estaba pasando en el peronismo del cual forma parte pero de manera lateral. “CFK ya no impone. Máximo no ordena. Kicillof no alinea. Massa no articula. Y lo más grave: nadie teme quedar afuera, porque ya no hay adentro. Esto no es desorganización. Es la manifestación explícita de que el sistema perdió toda autoridad".

Los radicales, al final, se quedaron con mucho que sirve de poco

Lo que podría haber sido una jornada caótica, de no tener nada por lo cual pelear, ahora, por lo menos, tendrán chance en algunas secciones electorales donde sus dirigentes, incorporados en Somos Buenos Aires, encabezarán la mitad de las secciones electorales.

La salida más traumática fue la de Margarita Stolbizer, que se sintió ninguneada por los radicales y el cordobesismo de Juan Schiaretti. En tanto, Graciela Camaño y Emilio Monzó, cada uno por su parte, se fueron a España en medio del cierre de listas cuando muchos suponían que tendrían un rol central.

La idea de Joaquín De la Torre, que no participa de ese espacio y presentó una lista vecinal en San Miguel, de constituir un frente con mayoría peronista en el conurbano y radical en el interior, se cumplió a medias. Sólo la de los radicales. En la Segunda Sección presentaron a Gastón Manes, para el enojo de los hermanos Passaglia y del frente Hechos. En la sexta sección electoral, la zona sur bonaerense, eligieron al lilito Andrés De Leo mientras que el otro sector de la UCR, el que no aceptó la estrategia fijada por Miguel Fernández, se concentró en Mar del Plata y presentó Nuevos Aires.