Ningún frente electoral parece tener futuro tras octubre, salvo que ganen

“Todo tendrá que ver con el resultado. Si ganamos o perdemos por muy poco en octubre no tendremos motivos para separarnos, porque sería una locura por más que no nos soportemos. Si La Libertad Avanza arrasa, listo, nos vemos en Disney”, graficó un vocero oficial de uno de los tres definidores del oficialismo bonaerense. Kicillof, Massa y Kirchner hablan constantemente y desde las 19 venían analizando personalmente cada cierre.

La Alianza la Libertad Avanza no pudo darse el ejercicio de cerrar las nóminas de candidatos nacionales y provinciales todas juntas, como sí lo hará el peronismo K. En Somos Buenos Aires también tienen este problema. Los candidatos “nacionales” Juan Schiaretti y Facundo Manes pretenden incidir en todos los armados pero aún no dieron las respuestas conducentes imprescindibles para la presentación de listas y la campaña, que rondaría los U$s 10 millones de dólares.