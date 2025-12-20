En plena interna del PJ, Máximo Kirchner pidió "construir antes que administrar berretines"

En diálogo con el streaming Patas TV, el legislador aseguró que prefiere “construir antes que administrar berretines” y aseguró que en el PJ “hay una disputa entre perdurar y trascender”.

Sus declaraciones se enmarcan en un aumento de la tensión con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof , quien busca medir fuerzas con el kirchnerismo de cara al armado electoral del 2027.

“Hay una fecha para que los afiliados, en caso de que no haya unidad, puedan hacer uso del voto. A mí, más que administrar berretines me gusta construir políticamente. Puede ser un defecto o virtud, pero no me gusta construir en función de que la construcción termine en uno”, señaló el hijo de Cristina Kirchner.

Para Máximo, “lo que vendrá para el peronismo bonaerense es una etapa de discusión y debate, pero más de tratarse de la cuestión nominal, quién está y quién no, sí hay cuestiones de las que estoy contento es de no haber arrastrado al peronismo bonaerense a votar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que impacta en toda la provincia de Buenos Aires y en el conurbano. Nadie puede solo. Yo creo que cuando uno cree en los colectivos la idea es complementarnos”.

Con alusión al presente de la política, el dirigente señaló: “Cada vez hay más dirigentes electorales y menos dirigentes políticos. También en ese crecimiento de la dirigencia electoral, hay un decrecimiento de aquellos que están más abocados a temas técnicos y específicos de la gestión. El electoralismo está yendo por sobre la gestión y la política. Yo no hago esto por ambiciones personales”.

“Creo que el desafío es, aunque nos llenen la cara de dedos una elección, dos elecciones, tener la vocación de poder y transformación que la cuestión de perdurar. Hay una disputa entre perdurar y trascender, yo estoy más cerca de trascender que de perdurar”, consideró.

En otro mensaje con relación a la interna, dijo: “Hay gente que quiere estar ahí, y un día puede decir, ‘La vida por Cristina’, otro día ‘la vida por pirulo’, y va por la vida así. ‘Cristina o nada’ y después ‘Cristina nada’. Esto no se puede hacer desde el resentimiento”.

“Lo que tenemos por delante es un desafío grande. Uno siempre va a apostar al reencuentro en pos de los intereses de la gente”, respondió, con la intención de dar una frase de expectativa de cara a una presunta unidad para la lista del PJ bonaerense.

La disputa por el poder del PJ bonaerense

Mientras se define si habrá una lista de unidad o una interna en los comicios partidarios del 15 de marzo, el axelismo y el kirchnerismo disputan la estructura de poder. En la cumbre de ayer en Malvinas Argentinas, en el inicio del encuentro los delegados que responden al gobernador Axel Kicillof contestaron a la propuesta formal de unidad que ayer presentaron desde el Instituto Patria.

El Instituto Patria había sugerido la idea de que efectivamente el mandatario provincial pueda proponerse como el principal candidato de esa lista en conjunto, aunque perdiendo representatividad en espacios claves, tanto en concepto de apoderados como de la junta electoral.

Desde el Movimiento Derecho al Futuro rechazaron la oferta de unidad que implicaba sostener sin cambios la actual conformación del consejo y, en cambio, se abrió la discusión para ampliar la cantidad de apoderados. Se planteó la posibilidad de "paridad" dentro del esquema de poder en el partido.

La eventual ampliación del número de apoderados, hoy ocupados por Patricia García Blanco, Facundo Tignanelli, Ulises Giménez y Eduardo López Wesselhoefft (del kirchnerismo) deberá ser definida por el Congreso partidario, actualmente presidido por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, ya que tanto el consejo como Máximo Kirchner tienen el mandato vencido.