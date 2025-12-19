El PJ Bonaerense fijó la fecha para las elecciones y crece la incertidumbre sobre si habrá interna o unidad

El Consejo Provincial del PJ Bonaerense definió este viernes convocar a elecciones de renovación de autoridades para el 15 de marzo de 2026, de acuerdo a lo confirmado por fuentes partidarias.

Se trató de una convocatoria lanzada por su titular, el diputado Máximo Kirchner , quien encabezó la cita en el Municipio de Malvinas Argentinas. El gran interrogante sigue siendo si hay realmente opciones para que exista unidad o si habrá una inminente interna declarada en el peronismo.

Por lo pronto, en el inicio del encuentro los delegados que responden al gobernador Axel Kicillof contestaron a la propuesta formal de unidad que ayer presentaron desde el kirchnerismo.

El Instituto Patria había sugerido la idea de que efectivamente el mandatario provincial pueda proponerse como el principal candidato de esa lista en conjunto, aunque perdiendo representatividad en espacios claves, tanto en concepto de apoderados como de la junta electoral.

Desde el Movimiento Derecho al Futuro rechazaron la oferta de unidad que implicaba sostener sin cambios la actual conformación del consejo y, en cambio, se abrió la discusión para ampliar la cantidad de apoderados. Se planteó la posibilidad de "paridad" dentro del esquema de poder en el partido.

La eventual ampliación del número de apoderados, hoy ocupados por Patricia García Blanco, Facundo Tignanelli, Ulises Giménez y Eduardo López Wesselhoefft (del kirchnerismo) deberá ser definida por el Congreso partidario, actualmente presidido por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, ya que tanto el consejo como Máximo Kirchner tienen el mandato vencido.

De la reunión del partido participó el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, a horas de la marcha que encabezó la central obrera en rechazo a la reforma laboral del Gobierno.

Tras el tratamiento de los asuntos del orden del día, Jerónimo hizo una exposición sobre la situación de los trabajadores durante este presente de la gestión libertaria.