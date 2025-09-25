Empresarios reconocieron que temían un posible default, destacaron los anuncios y le reclaman más medidas al Gobierno

“Lo que sufrimos la semana pasada fue casi un déjà vu de otras épocas. Veíamos todo negro. Creemos que pasó la tormenta”. Con esas palabras, empresarios de las principales compañías del país se refirieron a las turbulencias económicas y cambiarias que se suscitaron días previos a los anuncios que logró el Gobierno en Estados Unidos . Se muestran más aliviados y optimistas de cara al futuro del país, aunque reconocieron que vivieron horas de zozobra por el temor “que todo se caiga de golpe”.

Decenas de CEOs se reunieron este miércoles por la noche en el marco de una actividad desarrollada por una conocida consultora. Ese fue el contexto por el cual los líderes empresariales mantuvieron un cónclave. Al término, MDZ pudo hablar con cinco de ellos, quienes, en su mayoría, prefirieron el anonimato para opinar sobre el momento de Argentina.

Hubo unidad de criterio de todos los consultados con respecto a lo “importante” que resultó al salvataje económico brindado por Donald Trump . “Es muy importante porque el Estado argentino tiene que refinanciar deudas en los próximos años en el exterior y las empresas argentinas también. Que haya una visibilidad de que la deuda de Argentina va a ser pagada es central para que tanto, no solo lo soberano sino lo privado, tenga financiamiento a tasas razonables y eso genera crecimiento y empleo”, planteó un empresario de la industria financiera.

Consideran que ese auxilio de la Casa Blanca tranquilizará los mercados, al menos hasta las elecciones de octubre donde se podrá en juego si hay respaldo popular al rumbo libertario. De hecho, lo refuerzan con la reciente baja de las tasas de interés y del Riesgo País: “Es muy importante todo lo que está pasando, la baja de Riesgo País, la baja de las tasas, es muy importante porque eso se traslada rápidamente y genera un efecto reactivador de la economía”, subrayaron.

Si bien todos coincidieron con que ahora “se ve luz al final del túnel”, los mismos empresarios admitieron que “la semana pasada realmente había temor a un default”. “Cuando vos llegas a 1500 de Riesgo País y no tenés dólares, ya el riesgo del default es una realidad. El mercado eso lo olfateó y por eso el Gobierno reaccionó como reaccionó estos días, mostrando que tiene poder de fuego. Evitó que todo vuele por los aires.”, analizó un empresario que a diario monitorea los mercados.

“Hubo inversores que habían venido en los últimos días al país con intenciones de avanzar con inversiones acá y se fueron, a la espera de que se esclarezca el panorama. No hay forma de pensar en eso hasta que no volvamos a tener un Riesgo País en 400 o 500 puntos. No tenemos ni para empezar a hablar con números así”, señaló otro de los directivos consultados.

Distintos CEOs afirman que estos desembolsos logrados por Milei servirán para contener los mercados hasta las elecciones y “ahí se verá cómo sigue todo”. Todos concuerdan que el modelo económico del presidente se pondrá en debate el 26 de octubre, por lo que pensar “qué ocurrirá con todo después de esa fecha es mentir”.

Aún si existiera un triunfo del oficialismo en los comicios, la mayoría de los empresarios aseguran que el actual esquema de bandas, con un piso y un techo del dólar, “no es viable que continúe así como está”. “En algún momento hay que tender a la libre flotación, yo creo que la libre flotación es la respuesta, como hay en la mayoría de los países. En algún momento se va a ir a un esquema de flotación, cuando se consolide la inflación y baje el riesgo país”, proyectaron, creyendo que es posible que eso ocurra a fin de año.

En paralelo, otras fuentes presentes en el encuentro admiten “que la recesión se siente y no se vislumbra una fecha de que termine”. “Es indispensable que el Gobierno dé señales para reactivar la economía”, reafirmaron. Si bien nadie pide abiertamente “el regreso del plan platita”, aseveran que “la merma en el consumo se nota” y “es importante” que se invierta la tónica. Otros de los consultados afirman que esta tendencia “no se ve reflejado en otros rubros”. “Sino fíjate Mercado Libre, cada vez vende más. Es claramente heterogénea la situación”, aclararon.

En el aspecto que no hay debate es en “la necesidad de una readecuación del marco normativo” para fomentar nuevos empleos. Es el término empleado para evitar decir reforma laboral, asunto que el Gobierno ya plasmó en la discusión del Consejo de Mayo y que prevé reimpulsarlo en el Congreso en los próximos meses, suponiendo un éxito electoral en octubre.

Líderes empresarios promovieron el regreso al país de jóvenes talentos

El evento que asistieron estos CEOs fue organizado por la consultora Talenters, que llevó adelante la primera edición de su encuentro “Think Global, Look Local” en el Automóvil Club Argentino, donde se dieron cita más de 150 MBAs argentinos formados en el exterior y más de 20 CEOs de empresas líderes.

“El objetivo es consolidar una red de profesionales que eligieron regresar al país para transformar realidades con visión global y raíces locales”, consignaron.

Uno de los momentos más destacados fue la charla entre el influencer Rosendo Grobo y el futuro CEO de Mercado Libre, Ariel Szarfsztejn, quienes debatieron sobre los desafíos de liderar en un contexto global y la importancia de apostar por la Argentina.

Entre los más de 20 líderes empresarios confirmados estuvieron Martin A. Berardi (Ternium), Manuel Sobrado (Grupo Insud), Jaime Macaya (Kavak), Eduardo Bastitta (Más Colonia), Anna Cohen (Cohen Aliados Financieros), Fabián Kon (Grupo Galicia), Sebastián Miranda (Farmacity), Eduardo López Badano (Arcos Dorados), Esteban Gutiérrez (PedidosYa), Gustavo Paco Manríquez (Banco Supervielle), Pablo Caputto (Naranja X), Ariel Szarfsztejn (Mercado Libre), Verónica Cheja (Urban Grupo de Comunicación), Luis Colmgna (Lartirigoyen), Wanda Weigert (Globant), Nicolás Braun (La Anónima), Gastón Parisier (Bigbox), Edgardo Vázquez (Bagó), Francisco Seghezzo (La Nación), José Sánchez (Grupo IHSA), Fausto Caretta (PAE) y Lucas Werthein (Grupo Werthein).