La titular del FMI calificó de "excelente" la reunión con Milei y agradeció la ayuda del Banco Mundial a la Argentina

"Fue una excelente reunión", aseguró la funcionaria del organismo, quien se mostró en una foto junto al líder libertario y el ministro de Economía, Luis Caputo . Al término de la audiencia, enfatizó que "la disciplina fiscal es muy importante" y recalcó que "lo que está haciendo Argentina es muy significativo".

“En nuestra reunión con el presidente dedicamos mucho tiempo a hablar de las reformas estructurales fundamentales que impulsarían la economía del país”, planteó la jefe del FMI.

En rueda de prensa, Georgieva se refirió a los recientes aportes económicos que realizará el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial a la Argentina: "En primer lugar, agradezco el apoyo de nuestros socios, así como del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que refuerzan el programa que tenemos con la Argentina. En segundo lugar, es muy importante mantener el rumbo de las reformas para que la Argentina pueda seguir viendo cómo baja la inflación, aumenta la actividad económica, disminuye la pobreza y mejora el bienestar del pueblo argentino”.

A su vez, la directora del Fondo consideró: “Así que lo que queremos es que lo que tiene que bajar, baje, y lo que tiene que subir, siga subiendo. Y creo que es muy importante que se mantengan la disciplina fiscal, una política monetaria sólida y las reformas estructurales para fortalecer la economía argentina“.

Georgieva, quien se acercó al hotel donde se hospedaba la comitiva presidencial, estuvo acompañada por Luis Cubeddu, responsable del caso argentino en el FMI, y la vocera del organismo, Julie Kozack.