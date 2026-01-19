Emir Félix se mete de lleno en la campaña de San Rafael

Las elecciones para elegir concejales en 6 departamentos serán el 22 de febrero próximo y este domingo 18 arrancó la campaña. En el primer minuto del 18 de enero, Emir Félix posteó un spot de campaña defendiendo la gestión de San Rafael , donde además de elegir ediles, se escoge candidatos a convencionales municipales y él encabeza la lista del oficialismo municipal.

Félix fue durante tres periodos intendente de San Rafael. Comparte junto a su hermano Omar el cargo desde 2003, en el que se han alternado. Es un hombre que tiene muy buena imagen en el departamento pero además es el presidente del PJ mendocino.

San Rafael es el departamento más grande del Sur y figura entre los más poblados de la provincia.

En los primeros segundos del domingo 18 de enero, Félix posteó en Instagram un video con las múltiples costaneras que tiene el departamento para disfrutar el verano y el slogan que se usará durante la campaña. " San Rafael en marcha", en el que menciona los espacios libres.

No son los únicos posteos que ha hecho en las últimas horas sino también otros con videos donde pondera la gestión de Omar Félix, quien como los intendentes de Maipú, Santa Rosa, La Paz, Luján de Cuyo y Rivadavia elige concejales.

Hay algo que se quiere evitar a toda costa: perder la elección como ocurrió en octubre pasado donde a pesar que iba Emir Félix como candidato a diputado nacional por el peronismo, ganó el Frente La Libertad Avanza en San Rafael, como ocurrió en casi todos los departamentos, en 16 de 18 - a excepción de La Paz y Santa Rosa donde se impuso el PJ-. El Frente La Libertad Avanza le sacó diez puntos al peronismo sanrafaelino para las categorías legisladores nacionales y provinciales.

Ahora, Omar Félix se juega el quorum en el Concejo Deliberante, nada menor la elección. Los hermanos Félix caminarán juntos el departamento para pedir el voto.

Emir Félix, convencional municipal

El domingo 22 de febrero San Rafael vivirá un jornada histórica. La ciudadanía irá a votar a los convencionales que armarán la carta orgánica del municipio. El voto es obligatorio y los candidatos que son 24 estarán en la boleta única en la que también escogerán concejales. El oficialismo lleva a Emir Félix encabezando la lista

La autonomía de San Rafael que impulsa el intendente Omar Félix (PJ), fue aprobada por el Concejo Deliberante en septiembre del año pasado y ahora se avanzará hacia la convención municipal que tendrán a cargo la elaboración de la carta orgánica. Para la convención, deben elegirse convencionales que serán elegidos en febrero. Es decir, personas que armen la especie "constitución municipal".

Los convencionales serán candidatos de los distintos frentes que se presentan. Luego de ser proclamados, la convención municipal, con sus 24 integrantes, deberá comenzar a sesionar 60 días después de la proclamación de los convencionales. Deberán concluir sus labores en un plazo máximo de 90 días, es decir tienen tres meses para tener terminado el trabajo.

Armarán una carta orgánica donde quedará reflejadas nuevas normativas en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.

Emir Félix, cuestiona a Milei y al rumbo económico del Gobierno y la falta de diálogo.

Las fechas de la campaña

Será una elección atípica en la provincia. Desde que se reformó la ley electoral en 2017, por primera vez se utilizará la fecha prevista en esa norma para desdoblar los comicios de medio término.

Luego del arranque de la campaña, las fechas que vienen son: el 28 de enero inicia la publicidad gráfica y en la vía pública; el 6 de febrero es el vencimiento del plazo para la inauguración de obras públicas; el 7 de febrero, la publicación del cuadro de ubicación de mesas en base al padrón definitivo; el inicio de la publicidad audiovisual y el límite para impresión Boletas Únicas. En tanto que el 20 de febrero a las 8 es el fin de la campaña para las elecciones generales e inicio de veda electoral.