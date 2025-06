Emir Félix apoyó a Cristina Kirchner pero marcó distancia con el kirchnerismo mendocino

Sin embargo, si bien cuestionó fuertemente a la Corte Suprema y aseguró incluso que hay una "dictadura judicial" a nivel nacional , no dejó de plantear sus diferencias con el kirchnerismo en Mendoza, aún cuando se creía que este "gesto" en apoyo a la exmandataria y líder del PJ Nacional, podía llegar a tomarse como una suerte de puente con el sector que lidera la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti , con el cual el peronismo más ligado a los intendentes mantiene distancia.

En diálogo con MDZ Online en la sede del PJ de calle San Lorenzo -tras la concentración en Tribunales Federales-, Félix señaló que esta participación -tanto de él como de Flor Destéfanis (intendenta de Santa Rosa y vicepresidenta del PJ)- "no tiene nada que ver con la coyuntura política electoral", y agregó que hoy en día hay más chances de ir a una elección interna en el PJ -tras la suspensión de las PASO- que de ir en una lista de unidad.

"Nosotros podemos tener diferencias con un sector del kirchnerismo. Pero esto tiene que ver con lo que nosotros consideramos un acto de Justicia. Podés quererla, podés no quererla, pero está a las claras de que en el tema de Vialidad no había forma de que llegaran a ella e inventaron la forma de llegar", dijo el exintendente de San Rafael, quien señaló que la causa contra Fernández de Kirchner fue "armada" .

Y agregó: "Yo no soy 'cristinista'. Pero todos los dirigentes del peronismo que que tampoco lo son, están claramente dejando a las claras que este esta sentencia ya estaba escrita hace mucho".

Sí a las elecciones internas

Atento a las críticas de parte del kirchnerismo, que asegura que no habrá elecciones internas porque es dar un "paso atrás" en todo lo que respecta a una interna, por supuestas denuncias cruzadas y actos de "clientelismo", y que además aseguran que generará un gran gasto partidario (Fernández Sagasti dijo que costarían $500 millones), Félix expresó que son una buena herramienta para dirimir diferencias.

"Nosotros tenemos que usar un método democrático, y ahora más que nunca. La democracia interna es importante", planteó.

Marcó que "si a partir del programa electoral se llega por acuerdo a una lista única, eso es otro cantar. Pero nosotros tenemos que darle la alternativa para aquellos que no estén de acuerdo de integrar una lista única, o que no estén de acuerdo de quedar afuera de la lista única, puedan presentarse. Tenemos que dar esa garantía".

Congreso Partidario del PJ 2 Congreso del PJ. Emir Félix rodeado de los intendentes peronistas Fernando Ubieta, Matías Stevanato, Emir Andraos, Flor Destéfanis, Edgardo González y Omar Félix. Prensa PJ

También negó que las elecciones puedan costar $500 millones, como dijo la senadora kirchnerista: "Por supuesto que tendremos que erogar una suma, pero no cuestan $500 millones y tenemos que dar esas garantías", indicó.

Hacia el final de la charla, MDZ Online le preguntó a Félix si por ahora todo se encamina a una elección o a una lista única. Félix contestó: "Por ahora, todo se encamina a una elección interna".

Apoyo de Emir Félix a Cristina Fernández de Kirchner

Como ya mencionó este medio anoche, Félix consideró que la causa contra la expresidenta "fue armada para llegar a ella".

Para el sanrafaelino, "no había pruebas" que la incriminaran, y que la sentencia "ya estaba escrita".

"Los delitos ocurrieron, pero de ninguna manera se podían vincular con Cristina. Entonces, esto nos parece grave desde el punto de vista institucional", mencionó.

Y marcó: "Nosotros creemos que es un grave problema para el país. Y ya lo vimos en en Brasil. ¿Quién le pide disculpas a Lula da Silva por el tiempo que tuvo preso que fue muy prolongado? Evidentemente, hay hoy día una dictadura judicial muy importante".

Manifestacion en Mendoza a favor de Cristina Fernández 1.jpeg Manifestacion en Mendoza a favor de Cristina Fernández Marcos García /MDZ

Aseguró que "todos los especialistas que han hablado sobre esta causa han dejado en claro que hay terribles problemas procesales y en las pruebas, y que de ninguna manera tenían algo que que confirmara la posibilidad de vincular a Cristina. Yo no conozco otras causas, pero en esta especialmente, yo me he dedicado a atender muy claramente a los especialistas en Argentina. Y la verdad que ha sido muy amañado"

También dijo que él se determina "en función de las mismas palabras del actual Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, donde dice claramente de que en toda la causa no hay pruebas contundentes que puedan llegar a Cristina".

Además agregó que "esto fue armado para llegar a ella. Y cuando se trata de una persecución política y judicial de esta naturaleza, creo que desde la institucionalidad de la Argentina es grave, y creo que el pueblo argentino tiene clara desconfianza sobre el sistema judicial argentino, sobre todo, sobre Comodoro Py".