Emir Félix sobre la condena a Cristina: "Esto fue armado para llegar a ella"

MDZ Online dialogó con Emir Félix, quien se mostró en defensa de Fernández de Kirchner; y aseguró que "no había pruebas" que la incriminara, que la sentencia "ya estaba escrita" y que hoy en día " hay una dictadura judicial muy importante " a nivel nacional.

Militantes Sentencia Cristina Fernandez de Kirchner (6).jpg Marcos Garcia / MDZ

Aseguró que "todos los especialistas que han hablado sobre esta causa han dejado en claro que hay terribles problemas procesales y en las pruebas, y que de ninguna manera tenían algo que que confirmara la posibilidad de vincular a Cristina. Yo no conozco otras causas, pero en esta especialmente, yo me he dedicado a atender muy claramente a los especialistas en Argentina. Y la verdad que ha sido muy amañado"

Además agregó que "esto fue armado para llegar a ella. Y cuando se trata de una persecución política y judicial de esta naturaleza, creo que desde la institucionalidad de la Argentina es grave, y creo que el pueblo argentino tiene clara desconfianza sobre el sistema judicial argentino, sobre todo, sobre Comodoro Py".

También dijo que él se determina "en función de las mismas palabras del actual Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, donde dice claramente de que en toda la causa no hay pruebas contundentes que puedan llegar a Cristina".