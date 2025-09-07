Elecciones en Buenos Aires: votó el 35% del padrón electoral de la provincia

Live Blog Post

Votó la vicepresidente Victoria Villarruel y evitó a la prensa

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, emitió su voto este domingo pasadas las 12 del mediodía en la localidad bonaerense de Caseros, partido de Tres de Febrero. La funcionaria cumplió con su deber cívico en el marco de una nueva jornada electoral, pero evitó cualquier tipo de contacto con la prensa.

victoria villaruel vicepresidenta.jpg Télam

Villarruel votó en el Colegio Cristo Rey, ubicado en la calle Santa María de Oro Justo 4760. Según lo informado, su ingreso al establecimiento educativo se realizó por una vía que le permitió no ser vista por los periodistas presentes. Al concluir el trámite, se retiró rápidamente, sin brindar declaraciones ni detenerse frente a los medios de comunicación que aguardaban en el lugar.

El operativo para su ingreso y salida fue discreto y no incluyó aparición pública. La vicepresidenta no fue registrada por cámaras ni fotógrafos durante su paso por el establecimiento de votación. Tampoco se difundieron imágenes oficiales del momento.