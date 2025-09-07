Elecciones en Buenos Aires: la mirada internacional del triunfo peronista

Medios internacionales ya replican los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y apuntan a que la victoria del peronismo presiona a Milei.

La impensada victoria por 13 puntos del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires ya impacta en las portadas de los medios internacionales. Los análisis a que esto podría jaquear al Gobierno de Javier Milei de cara a las elecciones legislativas nacionales que se celebrarán en octubre.

El diario español El País tituló: "El peronismo arrasa en Buenos Aires y desafía la gobernabilidad de Milei". En su análisis remarca que "el partido de Cristina Kirchner supera por más de 13 puntos a los candidatos ultraderechistas en la elección para legisladores provinciales".

"Es mala idea en Argentina dar por muerto al peronismo antes de tiempo. Javier Milei ha debido tomar nota este domingo por la noche, muy a su pesar", remarca el artículo que también indica: "El resultado de este domingo es una pésima noticia para Milei, que se puso al hombro la campaña de una elección por principio irrelevante que insistió en nacionalizar y convirtió en una batalla a matar o morir contra el kirchnerismo, en el poder en la provincia".

Elecciones PBA El País España

Por su parte, el histórico medio uruguayo El País, sin vínculo con su homónimo español, eligió un título menos efusivo: "Resultados de las elecciones de Buenos Aires: contundente derrota del Gobierno argentino frente al peronismo".