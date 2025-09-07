Elecciones en Buenos Aires: Axel Kicillof convocó a sus candidatos para festejar en La Plata

Mientras que en La Libertad Avanza se mantiene en silencio, todos los candidatos peronistas se asumen ganadores. Habría una gran elección en la Primera Sección Electoral de Gabriel Katopodis, decisiva para el resto de la Provincia.

En una elección atípica, donde los aparatos movilizaron pero no hicieron “desastres” como se preveía, Fuerza Patria se estaría imponiendo con un margen considerable por las diferencias que consiguió en la Primera y Tercera Sección electoral, la paridad observada en la Octava, donde hay un único municipio, La Plata, y las compensaciones libertarias obtenidas en la Quinta Sección, con cabecera en Mar del Plata.

Las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof a la cabeza, convocaron a todos sus candidatos a La Plata para exteriorizar esta expectativa, en la que a raíz del apoyo de los intendentes a sus respectivas listas de concejales, arrastraron en los 80 municipios a los candidatos seccionales.

El Gobierno nacional, quien eligió nacionalizar una elección que podría haber provincializado por diferentes crisis irresueltas como en materia de Seguridad o Educación Púbica, hizo que se vote en favor o en contra de Javier Milei y su proyecto por pintar todo el país de violeta.

En el Gran Buenos Aires, donde se define la elección, se vio una aceptable afluencia de votantes en los sectores medios y medios y altos, desmintiendo la idea que las cuestiones vinculadas con la corrupción del gobierno pudieran haber impactado gravitantemente.