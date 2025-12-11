El Tribunal Superior de Justicia porteño reeligió a Inés Weinberg como presidente

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) celebró un acuerdo en el que sus jueces ratificaron a sus autoridades para el próximo período 2026-2027. Inés M. Weinberg de Roca fue reelegida como presidente y Alicia Ruiz como vicepresidenta .

Esta reelección marca hitos significativos para ambas magistradas: la doctora Weinberg cumplirá su quinto mandato al frente del máximo Tribunal porteño, mientras que la jueza Ruiz asumirá su tercer período como vicepresidenta. La elección, tal como establece el reglamento del TSJ, se realiza por mayoría absoluta de votos de los jueces del cuerpo por un período de dos años.

Inés M. Weinberg de Roca es reconocida como una destacada jurista argentina con una amplia y profunda trayectoria que abarca los ámbitos judicial, académico y diplomático, tanto a nivel nacional como internacional.

Nacida en la Ciudad de Buenos Aires, Weinberg ejerce la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2018, habiendo sido designada juez de dicho cuerpo en 2013. Durante sus gestiones, ha sido una impulsora clave de políticas de transparencia, justicia abierta y una gestión judicial enfocada en el ciudadano . Su trayectoria combina de manera sostenida el ejercicio judicial, la docencia y la investigación, con un firme compromiso hacia la innovación y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

La carrera judicial de la doctora Weinberg inició en 1993 como jueza nacional en lo Civil de la Capital Federal. En el ámbito local, también se desempeñó como jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires en dos períodos (2000 a 2003 y nuevamente de 2009 a 2013).

Su experiencia internacional es notable y extensa. Entre 2003 y 2008, integró el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, tras ser electa por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Su labor en esta instancia fue documentada en Los 100 días que no conmovieron al mundo, dirigido por Vanessa Ragone. Adicionalmente, formó parte de la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y Ruanda (2003–2005). Entre 2009 y 2016, fue jueza del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas, siendo la primera persona en presidir dicho cuerpo después de haber sido elegida por la Asamblea General de la ONU.

En el ámbito académico, la doctora Weinberg es abogada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional de La Plata, habiendo obtenido su título con tesis sobresaliente. Actualmente, es profesora consulta titular de Derecho Internacional Privado en la UBA desde 2020, e integra la Comisión de Posdoctorado de la Facultad de Derecho de la UBA desde 2023. Además, es miembro de número y secretaria (período 2025–2026) de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.

Su conocimiento y participación se extienden a foros globales; en 2025 intervino en la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) en España, la Conferencia Internacional de Justicia Abierta en República Dominicana y el Taller de Alta Conducción Latinoamericana del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Domina el inglés, el alemán y el francés, además del español.

Entre sus numerosas obras se destacan “Derecho Internacional Privado” (con cuatro ediciones) y “Nuevo Derecho Internacional Privado” (2021). Su prestigio ha sido reconocido con distinciones como el Premio Justicia 2018 de la UCES, la Medalla del Bicentenario del Gobierno de la Ciudad (2010) y el Premio Jean-Yves Calvez a la Responsabilidad Ciudadana (2016). También ha recibido distinciones de la ONU y de diversas instituciones académicas internacionales.