El titular de AMIA advirtió por la infiltración iraní, recordó a Nisman y le reclamó a la Justicia a 31 años del atentado

A su vez, también denunció la reciente firma de un acuerdo militar entre Irán y Bolivia, algo que consideró que "exige una inmediata reacción por parte de las autoridades, incluyendo el refuerzo de los controles fronterizos".

"Ya en su dictamen de mayo de 2013, el fiscal Alberto Nisman, que en paz descanse, documentó con precisión la profundidad de la estructura terrorista montada por Irán y Hezbolá en numerosos países de Latinoamérica", recordó Armoza, y recalcó: "El atentado contra la AMIA no puede ser comprendido como un hecho aislado. Debe entenderse a nivel regional, en el marco de una política sistemática de penetración, cuidadosamente articulada desde Teherán y ejecutada a través de una red clandestina, que actúa bajo coberturas diplomáticas, religiosas y culturales".

Acto del 31° aniversario del atentado a la sede de la AMIA (2025) Cientos de personas se reunieron este viernes para recordar a las víctimas de la AMIA. Juan Mateo Aberastain/ MDZ

Alianza contra el terrorismo

En ese sentido, sostuvo que la amenaza "está viva, activa y se adapta a las condiciones de cada época". Por eso, el dirigente reclamó una cooperación internacional "seria y sostenida, basada en el intercambio de información, la prevención efectiva y el compromiso político" y destacó la "responsabilidad" de Argentina de impulsar "una alianza global contra el terrorismo".

Entre las prioridades, el titular de AMIA afirmó que el país debe insistir para que toda la región designe a Hezbolá como grupo terrorista y congele sus bienes para impedir su crecimiento. En paralelo, consideró que el Gobierno debe designar como ese tipo de organizaciones a las Fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. "Argentina sigue con herramientas obsoletas y sin contar con una ley específica para prevenir y enfrentar este flagelo", advirtió.

Duro reclamo a la Justicia

Como todos los años, el reclamo por justicia para las víctimas fue el centro del acto, con un nuevo pedido de respuestas concretas a las preguntas irresueltas que dejó el atentado de 1994, como el origen del explosivo, el lugar de armado de la camioneta-bomba, la identidad de quien la entregó a Carlos Telleldín, quién ingresó el vehículo al estacionamiento y quiénes integraron el grupo operativo final junto a El Reda. "Después de tanto tiempo, la incertidumbre en estos temas es inaceptable", sentenció.

A su vez, Armoza le demandó a los fiscales Sebastián Basso y Julio Miranda que "agoten todos los recursos y exijan lo necesario a las autoridades políticas para esclarecer el caso" y reiteró: "No aceptamos más excusas ni dilaciones".

También cuestionó las condiciones en las que se encuentra la documentación de la SIDE vinculada a la causa, que ahora está bajo custodia de la Fiscalía: "Es intolerable que esté guardada en un edificio que no tiene las condiciones estructurales mínimas. Hablamos de contaminación de asbesto, inundaciones, peligros de derrumbe, aire tóxico y falta de ventilación".

También fue cuestionado el fiscal Pablo Ouviña, a quien Armoza exigió acelerar y concretar su trabajo. "Su pasividad frente a la envergadura del trabajo que tiene por delante es inaceptable. Al ritmo en que avanza la revisión de esa documentación, pasarán otras tres décadas hasta que esa tarea pueda dar algún resultado", sentenció.

A la par, el dirigente de AMIA también se dirigió al Procurador General de la Nación y a la Corte Suprema, a quienes les reclamó que resuelva el recurso presentado por las querellas contra la absolución de Carlos Telleldín, el último tenedor conocido de la camioneta utilizada en el atentado. "Su absolución fue un nuevo golpe a nuestras expectativas. Ahora confiamos en que la Corte Suprema resuelva el caso como corresponde", insistió.

El recuerdo de Alberto Nisman

La figura del fiscal cuya muerte sacudió al país diez años atrás también se coló en el discurso, en un hecho que Armoza calificó como "otra vergüenza nacional". "La impunidad en el asesinato del fiscal Alberto Nisman, cuya valentía y aportes a la investigación destacamos permanentemente. Su muerte, en oscuras circunstancias, también es una herida abierta", enfatizó.

Así, Amorza apuntó contra el fiscal Eduardo Taiano y el juez Julián Ercolini, los responsables de la causa, y acusó: "¿En esta causa también deberán pasar 30 años? ¿Qué esperan? Si tienen impedimentos, ¡denúncienlos! El silencio es complicidad", sentenció.

Juicio en ausencia

Si bien la Justicia aún no ha dado respuestas, Armoza destacó la decisión del juez Rafecas de solicitar aplicar la ley de juicio en ausencia para el caso AMIA.

"La experiencia nos ha enseñado que debemos ser cuidadosos y que todo avance dentro del proceso debe ceñirse a la más estricta legalidad. Confiamos que un futuro juicio oral, basado en pruebas concretas, demostrará al mundo entero la responsabilidad de Irán, de Hezbolá, y de quienes son fugitivos de la justicia argentina", aseguró.

El resurgir del antisemitismo

El presidente de AMIA cerró el acto con una mención al contexto internacional a partir del ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, el cual desencadenó un "aumento alarmante del antisemitismo en todo el mundo".

"Lejos de provocar una condena unánime, el crimen fue relativizado, negado y hasta justificado en múltiples espacios, incluyendo universidades, redes sociales, medios de comunicación y parlamentos de países democráticos. No hablamos de críticas a Israel, que son legítimas en cualquier democracia, sino de expresiones que celebran la violencia y que convierten la demonización de los judíos en una bandera ideológica", cuestionó.

En ese marco, recordó que "después de más de 640 días, todavía quedan 50 personas secuestradas en los túneles infernales de Hamás en la Franja de Gaza" y exigió su liberación, a la par que destacó la posición del Gobierno argentino frente al conflicto.

"Celebramos que la República Argentina haya tomado la decisión de pararse en el lugar correcto de la historia. El apoyo expreso del gobierno nacional hacia Israel, particularmente en un momento tan dramático, es un ejemplo digno de ser reconocido", remarcó Armoza.

Para finalizar, el dirigente judío envió un mensaje de resiliencia y aseguró: "Todavía no pudimos vencer a la impunidad, pero no nos derrotaron. No lograron callarnos. Seguiremos juntos y de pie".