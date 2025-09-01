El spot que lanzó el Gobierno de Alfredo Cornejo para defender su gestión

El Gobierno de Alfredo Cornejo hizo un spot fuerte para defender la gestión. La particularidad del texto.

En un tono muy similar al discurso del Gobernador, la gestión lanzó un spot audivisual para defender sus acciones de gobierno en la previa de las elecciones.

¿Te importa la verdad? Pregunta primero el spot con un tono totalmente coloquial. De esta manera, con "datos" y con gente común como protagonista, el gobierno de Alfredo Cornejo lanzó un spot audivisual que defiende la gestión, camino a las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo.

El gobernador no es candidato, sin embargo se pondrá la campaña al hombro. El spot que ya circula por redes y en los estados de WhatsApp de los distintos funcionarios y candidatos pone en relieve los hechos relevantes de la gestión pero con un eje: el concepto de "verdad".

La idea es mostrar que muchas veces se repiten frases que no tienen fundamento y que el Gobierno tiene acciones concretas para mostrar para contrarrestar el discurso opositor.

Embed - Te Importa La Verdad

Alfredo Cornejo y su decisión de encabezar la campaña No sale en el spot pero el gobernador ha planteado el camino hacia el 26 de octubre como un plebiscito de su gestión. En ese sentido, la semana pasada sostuvo que: “Quiero que caracterice a mi gobierno, como en mi primer período, la decisión de tomar medidas difíciles y muchas veces impopulares pero necesarias. Y hacerlo con hechos, no con discursos. Incluso en rutas nacionales que no son de nuestra competencia, avanzamos porque es lo que necesita Mendoza. Nos guía un principio simple: hacer, hacer y hacer”.