Alfredo Cornejo se pone la campaña del oficialismo al hombro

El gobernador Alfredo Cornejo toma las elecciones legislativas que serán el próximo 26 de octubre como un plebiscito de su gestión . Es decir que si Cambia Mendoza (que va en alianza con La Libertad Avanza), gana, como aseguran los sondeos previos, leerá como un aval de la ciudadanía al rumbo del gobierno que lidera.

Es por eso que encabezará las actividades de campaña y a sus habituales recorridos por el territorio mendocino, sumará más actividades junto a los intendentes del oficialismo quienes buscarán imponerse en los comicios de concejales.

Este setiembre será un agitado mes, repleto de acciones que tendrá a Cornejo como protagonista. El 27 de agosto pasado comenzó la campaña electoral oficialmente y el Gobernador aumentó las actividades de su agenda.

Este viernes 29 de agosto Cornejo encabezó en San Rafael la presentación del llamado a licitación para la reparación integral de la Ruta Nacional 143, en el tramo de 107 kilómetros que conecta la avenida Rawson, de ese departamento, con Pareditas, en San Carlos.

Con una inversión de 44 millones de dólares provenientes de Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial, la Provincia asumió así la ejecución de una obra que la Nación postergó. “Quiero que caracterice a mi gobierno la decisión de hacer, hacer y hacer. Preferimos dar respuestas concretas, antes que refugiarnos en la retórica”, enfatizó el mandatario en el departamento del Sur.

El Gobernador destacó que su gestión “avanza con obras”, incluso sobre aquellas que son competencia de la Nación, uno de los principales cuestionamientos de los frentes opositores. “La solución fácil, casi prehistórica, sería reclamarle al Gobierno nacional. Pero los ciudadanos no quieren excusas, quieren soluciones. Y, aunque jurídicamente esta ruta es responsabilidad de la Nación, decidimos invertir 44 millones de dólares porque es clave para la productividad, la seguridad vial y la vida cotidiana de miles de familias. Lo hacemos porque empatizamos mucho más con la gente, antes que entrar en discusiones sobre competencias”.

Durante septiembre, Cornejo seguirá con anuncios simulares en distintas partes de Mendoza. “Quiero que caracterice a mi gobierno, como en mi primer período, la decisión de tomar medidas difíciles y muchas veces impopulares pero necesarias. Y hacerlo con hechos, no con discursos. Incluso en rutas nacionales que no son de nuestra competencia, avanzamos porque es lo que necesita Mendoza. Nos guía un principio simple: hacer, hacer y hacer”.

La seguridad en la campaña

La inseguridad en uno de los temas que también van a ser un caballito de batalla del Gobierno teniendo en cuenta que es una de las principales críticas de la oposición. La ministra del área, Mercedes Rus, seguirá siendo una de las caras visibles de la gestión, en todo el territorio, junto a Cornejo.

Uno de los ejes en ese sentido es que el Gobierno provincial avanza en la aplicación de la ley 9.562, que permite incorporar tecnología instalada por particulares al monitoreo estatal. La medida busca fortalecer la capacidad operativa de la policía y refuerza la estrategia de prevención del delito en espacios públicos.

El Gobierno de Cambia Mendoza anunció que amplió la red de monitoreo de la policía de Mendoza con la incorporación de 15 cámaras en el complejo comercial Sobremonte, en Vistalba, de Luján de Cuyo . Los dispositivos se sumaron así al sistema de vigilancia estatal a partir de un convenio firmado en el marco de la Ley N° 9.562 de videovigilancia, sancionada en 2024, que habilita la integración de equipos privados a la red oficial.

La medida busca reforzar la prevención del delito y optimizar la respuesta ante emergencia mediante imágenes en tiempo real a las que accede la Policía. Con este tipo de convenio, el Ejecutivo provincial apunta a multiplicar la capacidad operativa. Además, se intensificarán los operativos policiales y como viene ocurriendo, serán comunicados diariamente a la población.

La interacción entre Cornejo y Petri

El principal candidato a diputado nacional Luis Petri hará campaña en Mendoza, pero especialmente su tarea será pedir el voto para plebiscitar la gestión del presidente Javier Milei, de la que forma parte como ministro de Defensa.

Cuando se presentaron los candidatos del Frente La Libertad Avanza el pasado 21 de agosto en el estadio Andes Talleres, Petri enfático advirtió que: "Este es el mensaje que queremos dar en esta elección, donde nos jugamos el rumbo del país. Es kirchnerismo o libertad".

En varias de las actividades en las que Petri esté en Mendoza, también compartirá el espacio con Cornejo, mostrando la sinergia de la alianza entre La Libertad Avanza que ahora representa el primero, y Cambia Mendoza, el frente del que el gobernador es el creador y el líder.