El senador Félix González alertó que San Jorge es "una DIA condicionada que va a terminar judicializada"

En el marco de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino ( San Jorge ), el senador provincial del Partido Justicialista Félix González , uno de los seis votos en contra, explicó de manera exhaustiva los fundamentos técnicos de su rechazo.

En diálogo con MDZ Radio , el legislador se basó en dos "cuestionamientos centrales" que, a su juicio, permanecen sin resolver desde que el proyecto fue puesto en consideración hace 15 años. "Habían dos cuestionamientos centrales que tenían que ver con el balance hídrico del arroyo que utiliza el proyecto y el análisis de si esas cuencas están conectadas o no subterráneamente", afirmó González . "Siguen siendo cuestionamientos que hoy no están resueltos o por lo menos no están resueltos en esta DIA. Antes de la construcción se deben hacer esos estudios. Mi planteo fue: ¿por qué esos estudios no están hechos cuando traen la DIA ya?".

El senador insistió en que su objeción no se enmarca en una discusión abstracta a favor o en contra de la minería, sino en la validez técnica del instrumento aprobado. "La discusión, insisto, no es minería o antiminería… La discusión acá era puntual: ¿esta DIA responde a las características, da respuesta a la incertidumbre científica sobre qué va a pasar con las cuestiones ambientales, o no? Bueno, para nosotros no la da", sostuvo.

González argumentó que, al otorgar la DIA sin estos estudios previos, se convierte en un permiso condicionado. "Todas las condiciones que se le ponen justamente la hacen una DIA condicionada que va a terminar judicializada", advirtió, recordando que la justicia nacional "ya las ha bloqueado en varias oportunidades".

Uno de los puntos más críticos que expuso se refiere a una discrepancia con la empresa sobre el uso del agua. "Por ejemplo, que la empresa nos diga… 'el arroyo es nuestro… y hacemos lo que queremos', palabras más palabras menos", relató el senador, citando un intercambio con la Dirección de Irrigación. Para González , esta postura de la compañía, sumada a la falta de un balance hídrico actualizado, genera incertidumbre.

"El ejemplo dice: la empresa dice que el arroyo trae más de 300 litros por segundo y nosotros vamos a usar 141. Bueno, yo he estado con científicos que me dicen que ese arroyo traía en el 2008 ese número pero ya no lo trae más… ese arroyo en el invierno tiene 78 litros por segundo y en el verano tiene 141 y la empresa necesita 141".

Respecto a los controles, el legislador mostró escepticismo sobre la efectividad de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA). Explicó que se trata de organismos que participan "por invitación" y cuyos informes sectoriales la autoridad ambiental minera "puede no tomar en cuenta". "Creo que hay que dar mejor información sobre lo que se votó y trabajar mejor para generar mejores certezas también a la sociedad", afirmó.

Sobre la urgencia en la aprobación, González se preguntó: "Yo no entiendo por qué este apuro tan repentino… si seguimos estudiando algún tiempo más me parece que tampoco estamos perdiendo nada". Finalmente, criticó el tono del debate público, en especial las declaraciones de altas autoridades: "No se le puede decir ‘zurdos ambientalistas’ y todas las idioteces que han estado diciendo en público… a una movilización social… Esa gente no puede ser denostada ni descalificada, tiene que ser escuchada".

Concluyó reafirmando su convicción: "Estoy absolutamente convencido por las más de 140 observaciones que se le han hecho… yo creo que es una vía que ayer no tendría que haber sido aprobada".