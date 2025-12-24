El Senado se encamina a aprobar la ley de Inocencia Fiscal: el Gobierno asegura tener los votos

El Senado de la Nación se encamina a convertir en ley este viernes el proyecto de Inocencia Fiscal , una de las iniciativas centrales del Gobierno para estimular el ingreso al circuito económico de los dólares comprados durante el cepo cambiario en el mercado informal. El debate se realizará en una sesión convocada para el mediodía, luego del tratamiento del Presupuesto 2026 , que constituye la principal prioridad del oficialismo.

La iniciativa llega al recinto con dictamen favorable, aprobado el viernes pasado en un plenario de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el senador Juan Carlos Pagotto. El proyecto ya había sido avalado en la madrugada del 18 de diciembre, lo que allanó el camino para su tratamiento definitivo.

El oficialismo logró reunir el respaldo de la Unión Cívica Radical (UCR) , el PRO y bloques provinciales de Misiones, Corrientes y Tucumán. En cambio, el peronismo decidió no integrar por el momento las comisiones, en rechazo a la conformación de esos organismos asesores, aunque esta postura no impediría la sanción de la norma.

El eje central del proyecto es la creación de un Régimen Simplificado de Ganancias , mediante el cual —según sostiene el Gobierno— los contribuyentes que adhieran quedarán “ blindados para siempre ”. El régimen establece un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder ingresar y exime a los adherentes de informar variaciones patrimoniales o justificar sus consumos.

En la práctica, esto implica que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solo cobrará el impuesto a las Ganancias en función de los ingresos facturados. No se controlará el crecimiento patrimonial y de esa base imponible se deducirán los consumos declarados. Además, el artículo 39 del proyecto establece el “efecto liberatorio del pago” cuando se acepta la declaración jurada propuesta por ARCA y se abona en término, salvo que se hayan omitido ingresos.

La iniciativa también introduce cambios de fondo en el régimen penal tributario. El monto mínimo para que una conducta sea considerada evasión simple se eleva de 1,5 millones a 100 millones de pesos. En tanto, la evasión agravada solo se configurará cuando el monto supere los 1.000 millones de pesos, muy por encima del umbral actual de 15 millones.

Otro punto relevante es la reducción del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, que pasará de cinco a tres años. ARCA no iniciará acciones penales si el contribuyente cancela la deuda y sus intereses, aunque este beneficio podrá utilizarse una sola vez. Si la denuncia aún no fue presentada, quedará extinguida siempre que se pague la deuda con un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.

Si bien el proyecto apunta a un esquema de menor control fiscal y mayor flexibilización para los contribuyentes, también contempla un aumento en los montos de las sanciones económicas para quienes presenten declaraciones juradas fuera de término. Con estos cambios, el Gobierno busca incentivar la formalización de capitales y reforzar la recaudación sin recurrir a mayores controles impositivos.