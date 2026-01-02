El PRO respaldó el DNU que reforma la SIDE, pero pidió límites y aclaraciones

Tras el fuerte rechazo opositor al DNU que modifica la SIDE , el PRO apoyó la medida del Gobierno. Sin embargo, pidió conocer en detalle los protocolos de uso y expresó preocupación por las facultades de aprehensión del personal de Inteligencia.

A través de un comunicado, el bloque amarillo de la Cámara Diputados dio a conocer que continúan analizando el decreto 941/2025, aunque se distanció de los otros espacios que salieron a manifestar un firme rechazo.

"Creemos que los cambios introducidos podrían resultar positivos, pero insistimos en que es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos", afirmaron desde el PRO.

Mientras la oposición marcó un fuerte rechazo al DNU que modifica la SIDE, el PRO volvió a mostrarse como un aliado del Gobierno nacional.

Uno de los puntos del DNU que hicieron ruido hacia adentro del PRO fue el vinculado a la facultad que tendrán los agentes de la SIDE para "aprehender" personas si los encuentra bajo flagrancia. En este caso, subrayaron que debe ser de "carácter restrictivo y excepcional, dado que el agente de inteligencia no puede revelar su identidad ni darse a conocer durante el ejercicio de su función".

Asimismo, pidieron respetar el marco normativo de protección de datos personales. "Recordamos que el tratamiento de esos datos no es discrecional, sino que se encuentra estrictamente limitado y regulado por las leyes de protección de datos personales vigentes, que establecen de forma taxativa sus usos permitidos. Por ello, no advertimos riesgos legales en la integración de información, siempre que se aplique dentro del marco normativo existente", dijeron.

El respaldo del PRO al DNU que modifica la SIDE

Salvo por los puntos mencionados, el PRO relució su rol de aliado defendiendo del DNU del Gobierno. En su comunicado, plantearon la necesidad de modificar la Ley de Inteligencia, sancionada en 2021, para lograr una "reforma estructural e integral del sistema de inteligencia nacional".

Además, celebraron la "integración y la unificación de bases de datos estatales", ya que "Argentina se encontraba décadas atrasada en materia de interoperabilidad de información estratégica para la seguridad nacional".

En contraposición, este jueves al conocerse el DNU de Milei, distintos dirigentes del kirchnerismo, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y Encuentro Federal manifestaron un fuerte repudio y exigieron que la medida sea debatida y rechazada en el Congreso.