AGN: el PRO acusa un pacto entre Milei y el kirchnerismo e insiste con ir a la Justicia

La controversia por las designaciones en la Auditoría General de la Nación ( AGN ) lejos está de cerrarse. A casi dos semanas de la sesión en la que la Cámara de Diputados aprobó los nombramientos en plena discusión del Presupuesto 2026, la disputa política escaló a un nuevo nivel: el PRO ratificó que judicializará el proceso y denunció la existencia de un entendimiento previo entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo para avanzar con las designaciones sin consenso parlamentario.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el partido que conduce Mauricio Macri sostuvo que “el acuerdo ya estaba cerrado” antes de que comenzara la votación. Según el PRO, el oficialismo, Unión por la Patria y el bloque de Innovación Federal ya reunían “holgadamente las tres cuartas partes de los votos necesarios” para aprobar la terna, lo que explicaría, afirman, que la votación haya culminado con 189 votos afirmativos. “El resultado estaba definido de antemano y no dependía matemáticamente de la presencia o el voto del PRO”, remarcaron.

En ese mismo texto, el macrismo justificó su retirada del recinto y rechazó haber facilitado la maniobra. “Nunca vamos a convalidar la ilegalidad. Nuestro retiro del recinto no tuvo como fin ‘facilitar’ la votación, sino no convalidar con nuestra presencia un procedimiento abiertamente inconstitucional”, señalaron. Y agregaron: “La votación se realizó de madrugada, sin transparencia y tratando un tema que no estaba habilitado en la convocatoria a Extraordinarias, violando el artículo 63 de la Constitución Nacional”.

El conflicto se desató tras la designación de Rita Mónica Almada por La Libertad Avanza, Juan Ignacio Forlón por el peronismo y Cinthia Pamela Calletti, exdiputada vinculada al gobernador salteño Gustavo Sáenz. En condiciones normales, los siete auditores que surgen del Congreso, tres por Diputados y cuatro por el Senado, asumen de manera conjunta. Sin embargo, la pelea política aceleró los tiempos y fracturó los acuerdos previos.

Desde el PRO aseguran que los libertarios incumplieron compromisos políticos asumidos con anterioridad y confirmaron que recurrirán a la Justicia para frenar las designaciones. “No íbamos a legitimar una votación inconstitucional. Permanecer en las bancas, aun votando en contra, hubiera implicado legitimar con nuestra presencia un acto viciado de nulidad absoluta”, insistieron, al reiterar que el acuerdo entre el oficialismo y el kirchnerismo hacía irrelevante su postura en el recinto.

Ante versiones periodísticas que sugieren que el Bloque PRO facilitó la votación de auditores de la AGN, nos vemos en la obligación de realizar estas aclaraciones. pic.twitter.com/Fsy88Fy6xt — PRO Diputados (@prodiputados) December 28, 2025

La ofensiva judicial ya está en marcha. “Presentamos una acción judicial para que se declare la inconstitucionalidad del acto”, indicaron, y precisaron que el presidente del bloque, Cristian Ritondo, interpuso un recurso de amparo para anular lo actuado. “El PRO no es cómplice de acuerdos a espaldas de la sociedad ni de atropellos institucionales”, enfatizaron.

El escrito de 29 páginas presentado ante la Justicia, con patrocinio de la abogada Tiziana Díaz, sostiene que la moción aprobada en Diputados se llevó adelante “sin informe de comisión, sin dictamen previo, sin circulación anticipada de antecedentes de los candidatos, sin acuerdo de Labor Parlamentaria y sin las formalidades requeridas para habilitar el tratamiento”.

El episodio que disparó la polémica

Según reconstruyeron fuentes parlamentarias, la decisión de avanzar con la terna se terminó de sellar durante la madrugada de la sesión, horas antes de la votación del Presupuesto. Fue allí cuando el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, tomó la palabra y formalizó la propuesta: “La propuesta concreta es que esta Cámara designe como auditores generales de la Nación a las siguientes personas: Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti”.

“Propongo que se vote la terna completa y que se autorice a la Presidencia de la Cámara a darle forma de resolución a lo aquí establecido”, añadió. La iniciativa desató protestas inmediatas en el recinto y profundizó la tensión con el bloque amarillo, que acusó al oficialismo y al titular de la Cámara, Martín Menem, de romper los acuerdos políticos. El PRO aspiraba a que uno de esos lugares fuera ocupado por el exministro de Trabajo Jorge Triaca. La ruptura terminó con la retirada del bloque y una judicialización que promete extender el conflicto.