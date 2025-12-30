Cristian Ritondo defendió el apoyo del PRO a Milei y llamó a sostener el cambio en 2026

El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo , difundió un mensaje de fin de año en el que repasó el respaldo que el partido brindó durante todo 2025 a la gestión de Javier Milei , a la que definió como el motor del “cambio” político y económico en la Argentina.

En un extenso posteo en la red social X, Ritondo sostuvo que el PRO acompañó al Gobierno nacional “desde el primer día” en todas aquellas iniciativas que consideró correctas. En ese marco, remarcó que no existen antecedentes de un apoyo tan sostenido de un partido hacia un presidente de otro signo político, y destacó especialmente el rol de Mauricio Macri en esa decisión estratégica.

El legislador bonaerense justificó esa postura al señalar que el acompañamiento tuvo como único objetivo “el futuro del país y de las próximas generaciones”, y afirmó que el PRO entendió que la Argentina no podía volver a desperdiciar una oportunidad de transformación profunda.

De cara a 2026, Ritondo anticipó que trabajará para consolidar “un PRO activo en todo el país”, con una identidad clara y coherente con los valores históricos del partido. “El cambio es un proceso permanente y necesita convicción y unidad”, expresó, al tiempo que convocó a la dirigencia y a los militantes a transitar ese camino en conjunto.

En su repaso del año político, el diputado recordó que el PRO actuó como un sostén clave de la gobernabilidad mientras, según afirmó, sectores del kirchnerismo intentaban obstaculizar la gestión libertaria desde el Congreso. “Estuvimos ahí, dando la cara y funcionando como un escudo frente a esos embates, sin especular y sin pedir nada a cambio”, enfatizó.

Ritondo también hizo referencia al escenario electoral. Sobre los comicios porteños de septiembre, reconoció que el resultado no fue el esperado, pero defendió la decisión de competir unidos al señalar que “ir divididos era resignarse antes de pelear”. Según su análisis, esa experiencia fortaleció al PRO pese a la derrota en su histórico bastión.

UNA PALABRA QUE DEFINE MI AÑO: CAMBIO



El cambio no es una consigna.

El cambio es una decisión que se toma todos los días, incluso cuando cuesta.

Este año fue eso: defender el cambio.



Cuidamos el cambio cuando en el Congreso todo parecía frágil. Mientras el kirchnerismo… pic.twitter.com/Zw8h3PMqe3 — Cristian Ritondo (@cristianritondo) December 30, 2025

En esa línea, subrayó el rol del partido en las elecciones nacionales de octubre, que calificó como el momento de mayor fragilidad política del oficialismo. Destacó especialmente la campaña en la provincia de Buenos Aires, con Diego Santilli al frente, y aseguró que el respaldo al Gobierno permitió revertir un escenario adverso. “Si al Gobierno le iba mal, le iba mal a la Argentina”, resumió.

Finalmente, Ritondo afirmó que el PRO defendió el cambio incluso cuando eso implicó marcar límites institucionales. En ese sentido, mencionó la denuncia por la inconstitucionalidad en el nombramiento de autoridades de la Auditoría General de la Nación, y concluyó que el partido cerró el año reafirmando un modelo de transformación “inteligente, sustentable y respetuoso de la Constitución”.