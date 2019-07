El PJ acusó al oficialismo por crear un "clima violento" en la campaña

Luego de la violenta agresión de un militante radical contra la candidata opositora Gabriela Malinar, el PJ repudió el hecho y salió a pedir que el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente de la UCR, Rodolfo Suarez y anunciaron que emitirán un documento para que todos los partidos políticos repudien el hecho.

La candidata a concejal relató cómo fue el hecho. "Llegamos al barrio, éramos un grupo de 10 personas. Cuando estábamos por empezar la recorrida nos encontramos con este chico que nos empezó a amenazar, se puso muy violento. Intentamos tranquilizarlo y no hubo forma. Todo el tiempo amenazaba con que tenía algo en el bolsillo y después empezó a tirar piedras. Me da mucha tristeza tener que agradecer que se haya desquitado con el auto y no contra nosotros", contó Malinar.

En conferencia la candidata @Gabimalinar dio detalles de la agresión @mdzol pic.twitter.com/q463Chlfak — Mariano Bustos (@MarianoBustos_) July 19, 2019

Quien tomó la palabra para hacer la denuncia política fue Anabel Fernández Sagasti, candidata a gobernadora del frente Elegí. "Cuando la violencia es la noticia, duele. Veníamos advirtiendo esto. Se han desencadenado porque hay dirigencia que no es responsables con sus dichos. No alcanza con sacar un comunicado de repudio. Tenemos que ser muy responsables porque hay mucha gente que confía en nosotros. Tenemos que aportar con el ejemplo", dijo la candidata. Y en ese camino apuntó contra el Gobernador. "Queremos saber qué sienten Suarez y Cornejo cuando ve estas imágenes. Qué sienten como militantes políticos porque todavía no lo sabemos. La verdad es que hay que ser responsables. Los silencios hablan más que mil palabras. No queremos quedarnos callados", dijo la dirigente.

La agresión ocurrió en el barrio Sarmiento, donde los candidatos del PJ realizaban una recorrida. El agresor es un empleado de Higiene Urbana, que también milita dentro del radicalismo. Pero el detalle que agregó Malinar es que el agresor estaba a cargo de un grupo de niños cuando ocurrió el hecho. Según relató, Aznares estaba con un contingente que iba a ir al teatro como parte de las actividades de invierno organizadas por la Municipalidad. Según el relato, se bajó del colectivo y comenzó la agresión.

Pero además, denunció que recibió maltratos en la fiscalía donde radicó la denuncia. "Fui a hacer una denuncia, donde estaba muy asustada y el ayudante de fiscal decía que no era esta la manera de hacer política; diciéndome que no tenía que meterme en los barrios, que nunca lo iban a encontrar, que iba a estar dos días y lo iban a soltar. Me puse en lugar de una mujer que tenga que ir a hacer una denuncia. Que tenga que consolarse con la justicia diciándote que esto no va a quedar en nada. Me niego a pensar así", dijo la mujer.

"Fui a hacer una denuncia, donde estaba muy asustada y el ayudante de fiscal decía que no era esta la manera de hacer política; diciéndome que no tenía que meterme en los barrios, que nunca lo iban a encontrar, que iba a estar dos días y lo iban a soltar. Me puse en lugar de una mujer que tenga que ir a hacer una denuncia. Que tenga que consolarse con la justicia diciándote que esto no va a quedar en nada. Me niego a pensar así.