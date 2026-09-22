El peronismo mendocino prepara una cumbre con un gesto claro para las elecciones

No habrá lanzamiento como candidato a gobernador del intendente maipucino. Pero tampoco es un detalle menor que el encuentro se realice en su departamento y que sea él quien tenga la última palabra.

Y en política, especialmente cuando se empieza a hablar de las elecciones para gobernador, el orden de los discursos también construye una foto.Previo a este escenario empezarán a escucharse voces que demanden su candidatura. Pero él no se lanzará, no al menos por lo que resta del 2026.

La particularidad del encuentro es que antes del intendente maipucino habrá otras voces del peronismo . Eso permitirá que durante la jornada aparezcan diagnósticos, críticas, propuestas y también posicionamientos que pueden ayudar a medir cómo está hoy la interna del PJ.

Porque el problema del peronismo mendocino no es solamente encontrar un candidato. Primero necesita resolver qué peronismo quiere ser en 2027.

En los últimos meses aparecieron distintas posiciones sobre la renovación del partido, el vínculo con el kirchnerismo, la necesidad de ampliar el frente electoral y el rol que deberían tener los intendentes en la reconstrucción provincial.

Stevanato viene planteando públicamente la necesidad de construir un espacio amplio y de avanzar hacia una renovación generacional del PJ. Después de las elecciones municipales de febrero, habló de una transformación interna y de la necesidad de superar las estructuras tradicionales y armar un frente con otros espacios.

El dato es que esa discusión ahora tendrá escenario propio.

Matías Stevanato, uno de los intendentes del peronismo. El plan para 2027. Marcos Garcia/MDZ

Las propuestas

Como lo está haciendo Axel Kicillof a nivel nacional- que el peronismo mendocino a nivel institucional no ha salido a apoyar como candidato a presidente y está centrado sólo en su ordenamiento interno- el acto del 7 de noviembre que aún no tiene espacio físico confirmado, tendrá como características mostrar propuestas concretas.

Hay una idea que se repite permanentemente en el PJ y es que "tiene que volver a enamorar a los mendocinos". Claro que la elección de quien encabece la fórmula para la gobernación es clave pero también mostrar con tiempo de anticipación que tiene un programa de Gobierno, ideas concretas para la provincia.

Destéfanis y la interna

Hasta ahora, la única dirigente que ha dicho públicamente que quiere ser candidata a gobernadora es la intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis quien además, en el Congreso partidario que fue hace unas semanas se mostró en un espacio contrario a la mayoría de los intendentes.

Junto a su par lavallino, Edgardo González y otros sectores de la dirigencia votaron la Junta electoral en contra de la que proponían desde la conducción partidaria. La incógnita es qué pasará con el proceso que empieza a caminar Stevanato y la interna.

¿Llegarán a un acuerdo? ¿Habrá apoyos? ¿O llevarán la pelea a una interna? Por esos días también estará en debate quién será la próxima conducción partidaria, que hoy está a cargo del diputado nacional Emir Félix y que no descarta su reelección. Claro que para eso también se abrirá una discusión con la posibilidad de una elección interna del partido.

La apuesta a pasar por el medio

La interna dentro del Frente La Libertad Avanza-Cambia Mendoza para la gobernación ilusiona al peronismo y hasta hay dirigentes oficialistas que le dan la razón. Que existan tantos candidatos a gobernador los hace soñar con la posibilidad de que se dividan los votos y que "pasen por el medio" y terminen ganando la elección el año próximo.

Hay quienes apuestan a eso por la cantidad de postulantes a gobernador que tiene el oficialismo y porque imaginan que aunque lleguen a un acuerdo, será muy difícil que haya respaldos entre sectores que hoy se ven antagónicos: como los espacios que integran los precandidatos que responden por un lado, al gobernador Alfredo Cornejo - el titular de Educación Tadeo García Zalazar y el ministro de Gobierno, Natalio Mema-o el intendente Ulpiano Suarez (Ciudad)- que reporta a sí mismo- y por otro, el diputado nacional Luis Petri.