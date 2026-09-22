Causa Andis: La Cámara Federal Porteña confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo

La decisión del tribunal de segunda instancia deja al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad más cerca del juicio en el expediente por presuntas coimas, negociaciones incompatibles, defraudación y asociación ilícita junto a otros 18 imputados.

La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), por su presunta participación en un esquema de direccionamiento de compras de medicamentos e insumos para personas con discapacidad. La resolución también ratificó los procesamientos de otros 18 imputados.

Los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico consideraron que las pruebas reunidas durante la investigación, impulsada por el fiscal federal Franco Picardi y encabezada en su momento por el juez Sebastián Casanello, que posteriormente dictó los procesamientos, "permiten sostener la hipótesis de una estructura organizada para favorecer a determinados proveedores" mediante contrataciones direccionadas y pagos indebidos".

Los jueces también ratificaron los procesamientos de Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini, quienes ocupaban un lugar de relevancia dentro de la estructura de la ANDIS. De acuerdo con la acusación del fiscal Franco Picardi, el mecanismo investigado habría incluido pagos a funcionarios del organismo a cambio de garantizar, gestionar o facilitar las operaciones bajo investigación.

La investigación calculó en $30.337.220.919,77 el perjuicio económico atribuido al direccionamiento de las compras, los sobreprecios y el beneficio obtenido por determinadas empresas. Para los camaristas, durante el período comprendido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la ANDIS habría sido utilizada como plataforma para contrataciones que, según la hipótesis judicial, se apartaron de las reglas de concurrencia, publicidad y transparencia.