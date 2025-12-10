El oficialismo acelera con una doble sesión y pelea por comisiones clave en Diputados

El oficialismo de la Cámara de Diputados definió una hoja de ruta acelerada para la próxima semana, que incluirá dos sesiones consecutivas (miércoles 17 y jueves 18 de diciembre) con el objetivo de aprobar tres proyectos clave.

Se trata del Presupuesto 2026 , la Ley de Inocencia Fiscal y la norma de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

El cronograma comenzará el lunes con la constitución de las comisiones que deberán dictaminar estos textos. Presupuesto y Hacienda volverá a quedar bajo la presidencia del libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch, mientras que Legislación Penal será nuevamente conducida por la diputada del PRO, Laura Rodríguez Machado.

Para el martes está prevista la firma de los dictámenes de los tres proyectos, de manera de dejar todo listo para el debate en el recinto. Así lo confirmaron legisladores de bloques opositores que participaron este jueves de reuniones en el despacho del presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

En paralelo, durante toda la jornada se produjo un desfile de diputados opositores por la oficina del jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quien informó la cantidad de lugares que el oficialismo asignará a cada espacio en las comisiones.

El esquema de distribución responde al criterio matemático del sistema D’Hont, que otorga a La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UxP) más del 70% de los espacios disponibles en las comisiones. Esto deja al resto de los bloques disputando los lugares restantes y presionando a Menem y Bornoroni para obtener excepciones favorables.

En Legislación Penal se discutirá de inmediato la Ley de Inocencia Fiscal, pero ese cuerpo también será el que trate la reforma del Código Penal impulsada por Patricia Bullrich durante su paso por el ministerio de Seguridad.

Las comisiones de Legislación del Trabajo y Asuntos Constitucionales deberán constituirse para recibir la reforma laboral, cuyo debate comenzará en el Senado y llegará a Diputados entre fines de enero y febrero.

Por último, Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente será el ámbito de discusión de la reforma a la Ley de Glaciares, que cuenta con el respaldo del Gobierno y de las provincias cordilleranas para establecer un régimen que agilice inversiones y habilite un nuevo esquema de explotación minera y energética.