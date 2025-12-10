Dos años de Javier Milei: el Ejecutivo celebró logros y lanzó su "nueva etapa" de reformas

El gobierno de Javier Milei difundió su balance a mitad de mandato con cifras económicas, recortes y seguridad, y anticipó una nueva etapa centrada en reformas estructurales.

A dos años de la asunción del presidente Javier Milei, el Gobierno nacional publicó un balance de la mitad de su gestión con dardos para el kirchnerismo, celebración de sus hitos de gestión en materia económica y social, y anticiparon lo que se viene en la “segunda etapa” de la administración libertaria, basada en reformas estructurales.

Javier Milei en casa rosada 2.jpg Se cumplen dos años del gobierno de Javier Milei. Juan Mateo Aberastain/MDZ Los logros que celebró el Gobierno a dos años de gestión En primer lugar, el Ejecutivo afirmó haber cumplido sus metas. “El el país acumula dos años consecutivos de superávit fiscal sin default; la inflación, que corría al 1,5% diario en diciembre de 2023, hoy corre al 2% mensual; el cepo no existe más desde abril de 2025; la pobreza pasó del 52,9% al 31,6%; y en el marco del RIGI se aprobaron proyectos por 24.814 millones de dólares”, planteó.

También se anotó un avance en su objetivo de “garantizar el orden público”, detallando que “los piquetes pasaron de 8.239 en el año 2023 a cero; los homicidios bajaron y alcanzaron la cifra más baja de los últimos 25 años; se incautaron 80.000 kilos de droga; se sancionó la Ley de Reiterancia para terminar con la puerta giratoria; y para potenciar a las fuerzas armadas se adquirieron 24 aviones F-16″.

Además, el texto subraya que se cumplió con la promesa de “sacarle el peso del Estado a los argentinos”: se cerraron 8 ministerios, se eliminaron cerca de 100 secretarías y subsecretarías, junto con más de 200 áreas con “funciones duplicadas u obsoletas”, reduciendo la planta estatal en 59.924 empleados. Asimismo, se eliminaron los cargos hereditarios en AFIP, el Banco Central, el Banco Nación y ANSES y, según apuntó el Gobierno, se eliminó la pauta oficial.

Otro de los logros resaltados por la administración libertaria fue la eliminación de tributos, entre los que se encuentran el impuesto PAÍS; las retenciones a las economías regionales, y la reducción de las retenciones a las cadenas de granos y sus subproductos y de los impuestos internos a autos y motos”.