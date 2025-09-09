El nuevo puente en la Costanera que descongestionará el tránsito en la cancha del Tomba

La Municipalidad de Godoy Cruz llamó a licitación para la conexión de calle Mitre con la Costanera, en las inmediaciones del estadio Feliciano Gambarte.

La Municipalidad de Godoy Cruz lanzó un llamado a licitación para una estratégica obra que promete descongestionar el tránsito en el centro del departamento y en particular las inmediaciones del estadio Feliciano Gambarte. Se trata de un puente vial que será un nuevo ingreso a la Costanera que unirá la zona del parque Mitre y la cancha del Tomba con esta arteria.

La estratégica obra consiste en la conexión de la calle Mitre con la Avenida Gobernador Videla y tendrá un presupuesto oficial de $ 2.066.153.723,83 y será financiada por el municipio en conjunto con Vialidad Provincial.

Este proyecto será una de las obras viales más relevantes para la conectividad del departamento y contempla la prolongación de calle Mitre hacia la rama inconclusa prevista en la Avenida Gobernador Ricardo Videla. Por lo tanto, se ejecutará una nueva traza de calzada al Norte de las vías del Metrotranvía.

Mejor fluidez en una zona clave El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, explicó a MDZ que el objetivo de la obra tiene que ver con descongestionar todo el tránsito en el centro de Godoy Cruz y darle mayor fluidez. “Hoy una persona que tiene que trasladarse a toda la zona Este tarda muchísimo porque se congestiona con el horario de los colegios y si viniendo por Balcarce tiene que irse hasta la rotonda del Easy para tomar la Costanera. Ahora va a tener una vinculación con Carola Lorenzini que es la zona de la cancha del Tomba, donde nosotros hemos ampliado todo el parque Mitre”, expresó.

