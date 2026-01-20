El ministro de Alfredo Cornejo que no descarta ser candidato, pero asegura que "no es el momento"

En medio de una semana de intenciones y declaraciones de funcionarios y dirigentes oficialistas, quienes se anotan en la competencia para pugnar por la "sucesión" del gobernador Alfredo Cornejo , hay otros que intentaron bajar el tono al momento proselitista y adelantaron que "no es el momento" para la discusión preelectoral, que se dará en 2027 y donde el oficialismo, así como también los partidos de la oposición, comenzará a elegir a sus principales referentes para las elecciones 2027.

En el radicalismo, dirigentes como el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez; y el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, son algunos de los que se han anotado. En tanto, Luis Petri, un alfil del presidente Javier Milei, exradical y actual miembro de las "Fuerzas del Cielo", también es otro nombre puesto para la discusión del hoy lejano 2027.

No obstante, uno de los ministros de Cornejo que ha tomado protagonismo en esta segunda gestión del sancarlino es Natalio Mema , ministro de Gobierno que ha tenido en las últimas semanas una participación importante con relación a las licitaciones de obras con fondos del resarcimiento (junto a Marité Baduí, subsecretaria de Infraestructura) y también avances en otros trabajos, como la ampliación del Metrotranvía, que lo trae ya desde su gestión anterior como titular de Servicios Públicos.

En diálogo con MDZ Radio , en el programa MDZ Club, Mema se refirió a la posibilidad de competir por la Gobernación y buscó bajar el tono a las especulaciones que comenzaron a circular dentro del oficialismo. Si bien mencionó hoy no está pensando en una candidatura, tampoco la descarta a futuro.

“No lo estoy pensando en este momento”, afirmó Mema ante la consulta. El ministro valoró positivamente que haya alternativas y nombres que estén preparándose, pero sostuvo que "mientras más candidatos tengamos, mejor. Significa que esto funciona, que tenemos muchas personas preparadas para gobernar la provincia, y para nosotros eso es saludable”, sostuvo.

Mema aseguró que el oficialismo trabaja con una lógica de "continuidad" que no depende de figuras individuales. “Tenemos un plan de gobierno para esta provincia por muchos años, y no depende de ninguna persona en particular”, señaló.

Para el Ministro, el recambio es "clave" en Mendoza, teniendo en cuenta que no existe la reelección en la gobernación y señaló que "tener muchas alternativas de recambio es sin dudas una buena noticia y es para lo que trabajamos, para poder tener continuidad en una provincia en la que no hay reelección”, explicó.

No obstante, consideró de igual modo que el momento político y económico no es el adecuado para instalar el debate electoral. “A este gobierno le quedan dos años, un poquito menos, y la situación está bastante compleja como para instalar esta conversación”, afirmó.

Aún así, dejó una puerta abierta hacia el futuro: dijo que no descarta pensar en la gobernación, pero que no lo está "pensando" ahora.