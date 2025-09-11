El mensaje de Cornejo tras la crisis de la alumna atrincherada con un arma en La Paz

El gobernador se reunió con los negociadores que intervinieron en el episodio con una alumna que mantuvo en vilo durante 5 horas a la sociedad mendocina.

El gobernador Alfredo Cornejo recibió este jueves en su despacho a los negociadores de la Policía de Mendoza que resolvieron la crisis generada el día de ayer por la alumna de 14 años atrincherada armada en una escuela de La Paz.

El mandatario provincial se refirió al hecho que mantuvo en vilo durante 5 horas a la sociedad mendocina este miércoles. “Lo que vivimos ayer en La Paz nos conmovió profundamente y nos sigue interpelando. Una situación extrema que involucró a una menor y que puso a prueba a todo nuestro sistema, activando protocolos en seguridad, salud y educación”, expresó.

El reconocimiento de Alfredo Cornejo “Hoy recibí en mi despacho a los negociadores, quienes trabajaron durante horas con profesionalismo, coraje y humanidad para que el operativo concluyera de manera exitosa, sin poner en riesgo ninguna vida”, manifestó el gobernador.

A su vez, destacó que “su tarea fue decisiva y mostró el valor de contar con los recursos necesarios y fundamentalmente con equipos altamente preparados para enfrentar situaciones críticas. A ellos, en especial a la Fuerza de Operaciones Especiales y a todos los que intervinieron en el operativo, mi reconocimiento y gratitud”.