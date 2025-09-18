El Mago Sin Dientes fue a la quinta de Olivos e insistió con que Javier Milei lo reciba: "Que escuche a la gente"

Mientras Javier Milei se reunía en Olivos con sus candidatos, afuera lo esperaba "el Mago Sin Dientes", quien se puso a hablar con la prensa.

El mediático Pablo Cabaleiro, conocido como el "Mago Sin Dientes", reiteró su pedido para ser recibido por el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos. El artista, que se definió como un simple ciudadano y votante, se presentó en la residencia presidencial y sostuvo que quiere transmitirle sus inquietudes sobre la situación del país.

En declaraciones a la prensa, Cabaleiro dijo que si bien apoya al Gobierno, hay "cosas que no me gustan", como el hecho de que "la gente no pueda llegar a fin de mes". Enfatizó que "esto con otro gobierno no pasaba" y le pidió a Milei que "escuche a la gente".

La palabra del Mago Sin Dientes El Mago Sin Dientes en Olivos

El mago, que se presentó con su documento ante la guardia, afirmó que ha intentado reunirse con el mandatario en otras ocasiones, incluso en la Casa Rosada días atrás, después de la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. "Yo lo voté y confío en lo que este gobierno estaría haciendo", aseguró, pero lamentó que "están entrando muchas personas acá y yo no puedo como ciudadano, como votante".