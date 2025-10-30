El lado B de las elecciones: el peronismo se impuso por amplio margen entre los presos mendocinos

Los resultados de las elecciones legislativas del domingo pasado entre las personas privadas de libertad de Mendoza dejaron una clara tendencia a favor del peronismo.

Los resultados de las elecciones legislativas del domingo pasado entre las personas privadas de libertad de Mendoza dejaron una clara tendencia: el peronismo fue la fuerza más votada por amplio margen. Según los datos oficiales de la Cámara Nacional Electoral, el espacio obtuvo 543 votos (más del 40%), una diferencia amplia frente al resto de las agrupaciones políticas.

En las cárceles de la provincia, los internos tuvieron la oportunidad de participar activamente en el proceso electoral del 26 de octubre. La jornada se desarrolló bajo estrictas medidas de control, garantizando el derecho al sufragio en un contexto particular. En este escenario, las urnas reflejaron un mapa político diferente al observado en el electorado general mendocino.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores se posicionó como la segunda fuerza más votada entre los presos con 172 votos (12%), mostrando un crecimiento sostenido dentro de los establecimientos penitenciarios. Muy cerca, la Alianza La Libertad Avanza obtuvo 169 votos (12%), confirmando que también logró captar parte del electorado carcelario.