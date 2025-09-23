El kirchnerismo quiere que Luis Caputo explique en el Congreso la nueva deuda con Estados Unidos

El bloque Unión por la Patria en la Cámara de Diputados presentó dos proyectos de resolución para que el ministro de Economía, Luis Caputo, explique la nueva deuda que acordó en Nueva York con el presidente de Estados Unidos Donald Trump y para revalidar la facultad del Congreso a aprobar la toma de deuda.

Los diputados peronistas quieren que Caputo vaya al Congreso de la Nación "a dar explicaciones ante un nuevo endeudamiento", según consta en el proyecto de resolución que presentaron este martes en la Cámara baja.

Además, solicitan que "el Poder Ejecutivo Nacional y/o el Banco Central someta a consideración del Congreso Nacional cualquier acuerdo que realice con el Departamento del Tesoro de los EE.UU".

“Argentina atraviesa una crisis económica y financiera de gran magnitud, caracterizada por una volatilidad cambiaria extrema, una sangría de reservas internacionales y una economía en fase recesiva, que ha llevado al gobierno nacional a anunciar la intención de solicitar un “salvataje” financiero al Tesoro de los Estados Unidos”, indica el proyecto de resolución en sus fundamentos.

Luis Caputo acompañó a Javier Milei en su viaje a Estados Unidos, en búsqueda de fondos.

Además en la presentación de los opositores se advierte que el gobierno de Javier Milei lleva adelante una “política de confrontación abierta” con el Poder Legislativo “que incluye declaraciones ofensivas y decisiones unilaterales que vulneran la institucionalidad democrática y se materializan en la ausencia de un Presupuesto Nacional aprobado por el Congreso durante los últimos dos años y la falta de rendición de cuentas” por parte del Ejecutivo.

La palabra de Máximo Kirchner

“El desmanejo de Milei y Caputo con la deuda exige la intervención del Congreso", señaló el diputados Máximo Kirchner, uno de los autores del proyecto.

En ese sentido, Kirchner señaló que corresponde “exigir que se someta cualquier acuerdo del Poder Ejecutivo o el BCRA con el Tesoro de los Estados Unidos o con el gobierno de los Estados Unidos a la consideración del Congreso”.

Para ello, se requiere además que se remita al Congreso “el conjunto de toda la documentación y cláusulas del acuerdo, con particular atención a cualquier compromiso que asuma la Argentina como condición para el otorgamiento”.