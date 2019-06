El jefe de campaña de De Marchi denunció irregularidades en las mesas

El diputado provincial y jefe de campaña de Omar De Marchi, Álvaro Martínez, denunció muchas irregularidades en escuelas de Guaymallén, Capital, Las Heras y Godoy Cruz. "Hubo mucho robo y destrucción de boletas. En algunas escuelas de Guaymallén tuvimos que reponer todas las boletas", aseguró.

"En este momento nuestro apoderado está haciendo la denuncia ante la Junta Electoral. En algunos casos habían mezclado todas las boletas de Cambia Mendoza como si fuera una única lista y en otros colocaron boletas del departamento equivocado", agregó Martínez.

Además, indicó que en escuelas de Guaymallén colocaron boletas de General Alvear y en algunas escuelas de Las Heras colocaron boletas de Malargüe, entre otras irregularidades. "Ya se ha normalizado la situación y esperamos que no nos afecte", explicó.

En este sentido, tanto De Marchi como Martínez hicieron hincapié en que estas situaciones se podrían haber evitado con la implementación de la boleta única, como vienen proponiendo. "Con la boleta única se acaban este tipo de irregularidades. El votante entra, marca lo que quiere votar y listo. No entendemos por qué todavía no se aplica en la provincia", se lamentó De Marchi, quien no quiso entrar en polémicas y atribuyó lo ocurrido a "errores "involuntarios". "Quiero creer que no hubo mala fe", destacó.