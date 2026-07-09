El INV actualizó el valor de sus aranceles para asegurar su propio financiamiento

En los últimos días, el Gobierno nacional emitió una resolución mediante la cual actualiza el monto de diferentes análisis, inspecciones y trámites realizados por el INV , con el objetivo de sostener el financiamiento propio del Instituto Nacional de Vitivinicultura con estos nuevos valores.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, reemplaza el esquema anterior (vigente desde marzo de 2024) y alcanza a diferentes análisis de laboratorio que realiza el organismo para certificar la calidad, composición e inocuidad de vinos, mostos y demás productos del sector, además de diferentes procedimientos como inspecciones y presentaciones.

Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la adecuación responde a la necesidad de autofinanciamiento de los costos operativos y de funcionamiento del Instituto, sin requerir aportes del Tesoro Nacional, además de afrontar los compromisos financieros de un préstamo que data del año 2010.

La Resolución 102/2026 explica que el objeto es aportar a la mejora de la competitividad vitivinícola , particularmente a las pequeñas y medianas empresas exportadoras, sosteniendo los niveles de calidad de las prestaciones acorde a al cumplimiento de los fines del instituto.

El principal arancel para las bodegas exportadoras es la Aptitud de Exportación y Libre Circulación, el cual se calcula según el volumen. Esos valores se actualizaron, siendo hasta 3.000 litros de $9.500; de 3.001 a 10.000 litros, $33.000; y cada 10.000 litros adicionales o fracción, $3.900 adicionales.

En el caso del mercado interno, los primeros 10.000 litros tienen un canon de $19.000, con $2.900 adicionales por cada bloque de 10 mil litros. Los nuevos valores, los cuales pueden consultarse en los anexos de la resolución, se detallan por cada uno de los productos definidos en la Ley General de Vinos.

Además, la tabla también presenta los valores de otros estudios de certificación complementarios realizados por el instituto y sus nuevos valores: en el caso de la certificación de varietal, el monto alcanza los $200.000; o el perfil de aromas por MicroExtracción en fase solida (SPME) y Cromatografía de Gases llega a los $230.000.

Los nuevos valores alcanzan diferentes análisis y procedimientos realizados por el INV.

Algunas de estas certificaciones son exigidas por diferentes mercados internacionales, con el objetivo de acreditar a través de ellas la autenticidad y el origen del producto antes de comenzar el proceso de exportación.

A su vez, también se actualizó el arancel por inspecciones requeridas al organismo a $50.000 (aplicable por día laborable y por inspector); las verificaciones solicitadas a viñedos, las cuales alcanzan los $75.000; y la presentación de declaraciones juradas fuera de plazo ($25.000), rectificativas (de $2.000 a $10.500 dependiendo el motivo) y de anulación.

Finalmente, se actualizó el arancel por ingreso de uva declarado, fijando por kilogramo de fruta que ingresa al establecimiento elaborador un canon de $0,019295.