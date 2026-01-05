El homenaje de la Ciudad de Mendoza al plueblo de Venezuela tras la caída de Maduro

La Ciudad de Mendoza se plegó a los festejos de la comunidad venezolana en el país por la detención del presidente acusado de narcoterrorismo.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza realizó un homenaje a la comunidad venezolana en plena Plaza Independencia.

En horas cruciales para el pueblo Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte del Ejército de los Estados Unidos, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza realizó un homenaje a la comunidad venezolana en plena Plaza Independencia.

El mandatario venezolano Nicolás Maduro fue detenido en la madrugada del sábado por las fuerzas de élite del Ejército de Estados Unidos y trasladado a una prisión en Nueva York. Está acusado por cargos de conspiración narcoterrorista y también se le imputa la "fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada".

La captura de Maduro fue celebrada por millones de venezolanos en distintos puntos del mundo y la comunidad ciudadanos de ese país que vive en Mendoza también realizó una concentración para exigir la caída del régimen chavista.

El homenaje de la Ciudad de Mendoza La Ciudad de Mendoza se plegó a estos festejos a través de un homenaje, adornando con los colores de la bandera de Venezuela la fuente central de la Plaza Independencia.

“Democracia, paz y libertad. Desde la Plaza Independencia, corazón de Mendoza, Ciudad de la Convivencia, acompañamos a la comunidad venezolana en este momento clave de su historia”, expresó el intendente Ulpiano Suarez a través de sus redes sociales.