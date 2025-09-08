El Gordo Dan fulminó a Maximiliano Bondarenko: "Es la soltada de mano más rápida que vi en mi vida"

La derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires abrió una interna feros. Uno de los primeros en generar conflicto fue el diputado electo Maximiliano Bondarenko , quien vinculó los resultados electorales con el programa económico de Javier Milei y desató la furia del Gordo Dan .

Luego de conocer los números de la elección, Bondarenko hizo una autocrítica en CNN Radio, y, por el contrario del discurso oficial, atribuyó el fracaso al impacto de la situación económica en el electorado.

Maximiliano Bondarenko puso sobre la mesa la situación de los jubilados para justificar su derrota contra la vicegobernadora Verónica Magario.

Maximiliano Bondarenko el candidato de La Libertad Avanza que liderará en la lista por la Tercera Sección electoral

La entrevista se viralizó en las redes y el Gordo Dan fue uno de los primeros en salir a pegarle. "El flamante diputado electo por la Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina un día después de la elección”, escribió en su cuenta de X.

“Estas son las consecuencias de poner a gente que no conoce y, por sobre todo, que no cree en el presidente Milei", remató el influencer libertario.

Qué dijo Maximiliano Bondarenko

A pesar de reconocer que "no entiende de economía porque es policía", el excomisario se aventuró a analizar la derrota electoral por 14 puntos en clave económica: "Todo tiene que ver, mi mamá es jubilada, tiene 91 años y no llega a fin de mes, para ella el 15 es fin de mes", afirmó el diputado electo.

En esa línea, agregó: "Nosotros como espacio político nos tenemos que dar una charla cerrada de ver cuáles fueron los errores que hemos cometido, no solamente en la campaña sino en el trayecto de estos dos años con cuestiones que se tienen que modificar".

El Gordo Dan cargó contra Maximiliano Bondarenko

Las declaraciones de Bondarenko echaron más leña al fuego en un contexto sensible para la órbita libertaria. Al tuitero estrella de las Fuerzas del Cielo ni siquiera le alcanzó con repudiarlo con X, sino que redobló la apuesta en su programa de streaming por Carajo.

“Esto es lisa y llanamente traición. Es la soltada de mano más rápida que yo vi en mi vida: 24 horas después de que fuiste electo como diputado por la Libertad Avanza, salís a endilgarle la culpa al equipo económico de tu derrota electoral”, lanzó Parisini.

El Gordo Dan cargó contra Maximiliano Bondarenko por sus críticas al Gobierno

Lejos de recoger la invitación de Bondarenko a hacer una “autocrítica”, el influencer sacó pecho por el trabajo del ministerio que conduce Luis Caputo. “Destruyó la inflación en Argentina, sacó a 12 millones de personas de la pobreza y bajó la pobreza del 57% al 31% en un año y medio”, aseguró.

El Gordo Dan directamente puso en duda la identificación del excomisario con la gestión de Milei. “¿A qué Gobierno pertenecés?”, preguntó, y se metió de lleno con la elección del legislador libertario: “Es tremendo esto, echarle la culpa al plan económico, al fracaso electoral. Sacó casi la mitad de los votos, o sea, Magario, que es la que se presentó, sacó el doble de votos que Bondarenko”, reprochó.

“Es increíble, es la peor declaración que viene de un candidato después de hacer una elección paupérrima”, insistió el libertario, después de poner en tela de juicio que su mamá, jubilada, esté peor que en gestiones anteriores. “¿Qué querés que te diga? No sentís, no sentís este Gobierno”, sentenció.