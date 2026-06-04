El Gobierno publicó un "documental" sobre "Los héroes del Garrahan" y apuntó contra los sindicatos

El Gobierno publicó este jueves un “documental” llamado “Los héroes del Garrahan ”, donde se buscó destacar el funcionamiento del hospital en épocas de constantes medidas de fuerza. Se trató de los meses de duro conflicto entre los trabajadores y la Casa Rosada, en medio de denuncias por reclamos salariales y de presupuesto para el funcionamiento del emblemático centro de salud.

En ese marco, el informe audiovisual destaca la tarea de un grupo de profesionales que siguió con sus funciones a pesar de la disputa. “El 2025 fue un año sin precedentes para el Garrahan. Los conflictos sindicales escalaron más que nunca, pero también se impulsó una etapa de cambio cultural interno, gracias a una decisión firme de poner orden”, afirmaron fuentes del Ejecutivo.

“Al comienzo del año electoral, la demanda de los gremios era por el salario del personal de salud. El personal de salud, históricamente reclamó por mejores sueldos y ningún gobierno los benefició. Los gremios en 2025 tomaron esa bandera y poco a poco la hicieron mutar. Así fue como algo que comenzó como un reclamo genuino término en denuncias de vaciamiento y una sanción de una ley de emergencia pediátrica, para una emergencia que no existía”, consignan desde las cercanías del despacho de Javier Milei .

Para estos funcionarios, “se registra todos esos momentos donde gremios, partidos políticos y medios de comunicación buscaron usar al Garrahan con un objetivo en común: desestabilizar el gobierno, poniendo en peligro el funcionamiento del hospital”. “Se incluye en él la toma de la oficina de la dirección médica del Garrahan el 31 de octubre de ese año, un episodio de extrema gravedad que sucedió luego de que el gobierno otorgue a todo el personal un aumento salarial del 61%, luego de haber ordenado las cuentas del centro pediátrico”, agregaron.

“En 2025 los gremios impusieron más de 40 medidas de fuerza entre paros parciales, paros de 24, 48 y 72 horas, además de abrazos simbólicos, “ruidazos”, festivales en la puerta del hospital, radios abiertas bloqueando el ingreso del hospital donde participaron periodistas vinculados al kirchnerismo como Julia Mengolini, movilizaciones al Ministerio de Salud, Plaza de Mayo y el Congreso, además de asambleas permanentes, entre otros”, denunciaron desde Balcarce 50.

A su vez, indicaron que en el documental “se muestra la nueva etapa del Garrahan, con una gestión basada en el orden, la planificación, la inversión estratégica y la eficiencia operativa, donde tanto el personal como los niños son la prioridad”. “Un hospital que atraviesa el plan de obras más grande de su historia, con un objetivo claro: ser el mejor hospital de América Latina”, aseguraron.

“Para la elaboración del video se recolectó material de las fechas correspondientes y se registró, a su vez, testimonios de personal del hospital, personas que vivieron en carne propia todo el conflicto, y que tuvieron que poner el cuerpo para que a ningún niño le pase nada (los héroes del Garrahan)”, concluyeron.