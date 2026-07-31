El Gobierno oficializó una medida esperada por miles de estatales contratados

A través de un decreto firmado por el gobernador y todos los ministros se dispuso la continuidad automática hasta fin de año de estos empleados públicos.

El Gobierno de Mendoza confirmó la continuidad automática de todos los trabajadores estatales contratados hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida se oficializó este miércoles a través de la publicación del Decreto Nº 1166 en el Boletín Oficial.

Esta norma lleva la firma del gobernador Alfredo Cornejo en acuerdo con todos los ministros del gabinete provincial y dispone la continuidad automática desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2026 de los empleados públicos contratados hasta el 30 de junio de 2026.

Asimismo, aclara a cuáles estatales alcanza esta medida y especifica que deben encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

Agentes que se encuentren en situación de adscripción (corresponde a los superiores jerárquicos inmediatos de origen informar en qué dependencia prestan servicios y sugerir la continuidad o el cese de la adscripción conforme las necesidades de la Jurisdicción)

Agentes designados interinos

Agentes contratados en Planta Temporaria

Agentes que se encuentren percibiendo cualquier tipo de Adicional y/o Suplementos de cualquier naturaleza

Contratados bajo los sistemas de Locación de Obras o Servicios y Honorarios determinados en Horas Módulo Deportivo. Por otro lado, el decreto también dispone la continuidad automática hasta fin de año para aquellos empleados que prestan servicios contratados bajo los sistemas de Locación de Obras o Servicios correspondientes a la Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I.) y se encuentren financiados con fondos afectados provenientes de Organismos de Crédito Internacional.

Esta continuidad automática dispuesta por el Gobierno provincial será efectivizada en idénticas condiciones, horarios, honorarios habituales y funciones que las vigentes al 30 de junio de 2026.