El Gobierno negó un pacto de "impunidad" de la IGJ con la AFA y explicó por qué no designó veedores

Luego de que la causa que investiga un presunto desvío millonario de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) diera un vuelco y cambiara de juez, los legisladores que impulsaron la denuncia acuasaron al Gobierno de Javier Milei de un pacto de "impunidad". El Ministerio de Justicia levantó el guante y rechazó las versiones.

"Es falso que la Inspección General de Justicia, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, haya destrabado o avalado irregularidades vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino y la Superliga", inicia el posteo de la cartera conducida por Mariano Cúneo Libarona.

La pronunciación del Ejecutivo llegó en respuesta a una publicación del legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso, uno de los denunciantes de la causa que apuntó contra la IGJ por supuestamente "destrabar ocho años de irregularidades por 450 millones de dólares" a la AFA. "No hay veedor, no hay auditoría. Viva la impunidad carajo", remató en X.

Esa postura sigue la de Elisa Carrió, referente de su espacio, que había cuestionado la decisión de la Cámara Federal de San Martín de pasar el expediente por presunto lavado de dinero del juzgado de Marcelo Aguinsky, donde tramitaba hasta el momento, al de Adrián González Charvay , en la Justicia de Campana. El movimiento hizo lugar al pedido del monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Conte, sospechados de ser los testaferros del número dos de AFA, Pablo Toviggino, por su mansión en Pilar de US$20 millones.

Para Carrió, la maniobra responde "a un pacto del Gobierno con Sergio Massa", señalado por sus vínculos con la AFA a través de otros de los implicados en el escándalo, Javier Faroni, titular de una de las compañías que recolectaban las ganancias de la entidad en el exterior y que sería clave en la operatoria. "La corrupcion queda en manos de las mafias", sentenció la exdiputada nacional.

Quinta AFA El helipuerto de la casa de Villa Rosa, en Pilar, por el que investigan a dirigentes de la AFA. Foto: Clarín

La réplica de la Inspección General de Justicia

Inmediatamente, el Ministerio de Justicia salió a desmentir las acusaciones y negó haber tomado una postura benevolente hacia los dirigentes del fútbol argentino.

"En primer lugar, fue la IGJ quien formuló y dio a conocer públicamente las observaciones a los estados contables de la AFA y de la Superliga, luego de ocho años sin control alguno. Asimismo, lejos de aprobar un cambio de sede, denunció la irregularidad e ilegalidad del supuesto traslado de la sede social de la AFA desde la calle Viamonte a un inmueble baldío ubicado en Pilar", remarcó el Ministerio de Justicia a través de un comunicado.

En ese sentido, la cartera señaló que "la AFA y la Superliga fueron intimadas a presentar la documentación correspondiente y a brindar las explicaciones del caso, y se citó a los auditores intervinientes".

Además, el ministerio explicó que toda la documentación presentada por la AFA se encuentra bajo análisis por parte del organismo de control y aclaró que "al día de hoy, la IGJ no ha registrado ni aprobado los estados contables de la AFA correspondientes a los ejercicios 2017–2024, ni los de la Superliga 2020–2024".

"La IGJ no se encuentra autorizada a realizar auditorías, y no corresponde la designación de veedores mientras se analizan las declaraciones de los auditores y las respuestas presentadas por las entidades involucradas, porque se respeta el debido proceso", finalizó.