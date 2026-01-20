La fuerte crítica de los denunciantes de la mansión atribuida a la AFA, tras el cambio del juez: "A ver si pueden tapar el sol con la mano"

Los denunciantes en la causa que investiga la compra de una impresionante mansión en Villa Rosa , valuada en 17 millones de dólares y atribuida al tesorero de la AFA Pablo Toviggino , cuestionaron el reciente cambio de juez e hicieron una advertencia para la continuidad del proceso judicial.

" Vamos a ver si pueden tapar el sol con la mano ", advirtió el legislador porteño de la Coalición Cívica-ARI, Facundo Del Gaiso , uno de los que encabezó la investigación del caso. El “lilito” llevó adelante el trabajo junto a Elisa Carrió y el dirigente Matías Yofe .

Ellos denunciaron a Luciano Pantano y a su madre jubilada Ana Lucía Conte por ser presuntos testaferros del directivo del ente regulador del fútbol argentino, al figurar con su empresa Real Central SRL como dueños de una imponente propiedad en ese barrio de Pilar.

La causa dejó de estar a cargo del juez Penal Económico Marcelo Aguinsky , que había hecho conseguido varias medidas de prueba, y pasó al juzgado de Zárate Campana, a cargo de Adrián Gonzalez Charvay , tal como lo habían requerido los denunciados.

"Vamos a ver si pueden tapar el sol con la mano, las pruebas son obscenas y contundentes . Aunque ahora la causa se vaya a 'dormir' a Campana. La impunidad no va a ganar, aunque a la política le convenga que se pare y se duerma todo lo vinculado a la AFA. Las pruebas van a seguir apareciendo …", señaló el legislador.

A su vez, indicó que "la búsqueda de Justicia es para pacientes": "Esperamos 20 años para que la corrupción K sea condenada, ojalá esto tarde menos...", escribió en X, luego de conocerse la noticia.

En un Estado de Derecho, las decisiones judiciales dictadas por juez competente y en proceso regular gozan de presunción de legitimidad y obligatoriedad.



Eso no es una opinión: es principio estructural del sistema constitucional.



Frente a un fallo, el orden jurídico admite solo… https://t.co/p9EVPnMviY — Gregorio Dalbon #CristinaLibre (@Gregoriodalbon) January 20, 2026

El abogado de la AFA cruzó a los denunciantes

A los pocos minutos, Gregorio Dalbón, abogado de la AFA y defensor de Toviggino en causas civiles, lo cruzó: "Cambió el juez. Eso no altera el objeto del proceso, no borra pruebas ni redefine los hechos. En un sistema republicano las resoluciones judiciales no se 'consienten' ni se 'rechazan' según conveniencia: se acatan. Si existió delito, lo será ante cualquier magistrado que actúe con independencia y sobre la base de evidencia".

"La causa va a seguir. La investigación también. Y el final llegará como siempre debería llegar: por prueba, no por operación. Te lo vengo diciendo Facundo Del Gaiso, a vos, a Matias Yofe y a todos los que difamaron. 'La verdad es inevitable'", apuntó el letrado.

Del Gaiso no se quedó atrás y le respondió: "Aunque la semana que viene la jubilada y el monotributista exitoso de Pantano 'vayan y compren otro Porsche de medio palo verde, total ahora que la causa está en Campana, no va a pasar nada'", ironizó.

"Aunque ahora salga Toviggino de la 'cueva y vuelva a tweetear barbaridades y te llene de denuncias penales'. Aunque el Chiqui Tapia diga que tiene las rodillas 'a la miseria de tantas fotos que la gente le pide'. Las pruebas van a seguir apareciendo y en algún momento va a haber justicia", concluyó.