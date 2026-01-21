Los enigmáticos mensajes del financista cercano al "Chiqui" Tapia en medio del escándalo de la AFA

El dueño de Sur Finanzas publicó mensajes enigmáticos en WhatsApp mientras avanza la investigación por presunto lavado de dinero que también involucra a dirigentes del fútbol argentino.

El titular de Sur Finanzas, Ariel Maximiliano Vallejo, difundió en las últimas horas dos enigmáticas imágenes en su estado de WhatsApp que despertaron especulaciones en torno a la causa judicial por presunto lavado de dinero en la que está involucrado.

El contenido de las publicaciones fue interpretado como una posible señal de ruptura o de traición, en un expediente que también salpica al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y a dirigentes de distintos clubes del fútbol argentino.

Desde el teléfono celular atribuido a Vallejo se compartieron dos imágenes. La primera incluía una frase del expresidente Juan Domingo Perón: “Al amigo todo, al enemigo ni justicia… J.D.P., junio del 73”. La segunda reforzaba el mensaje con otra cita del líder justicialista: “En la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente: primero la patria, después el movimiento, luego los hombres”.

vallejos1 Las publicaciones fueron leídas como un mensaje indirecto dirigido a terceros, que sugeriría un quiebre con antiguos aliados o un reproche hacia alguien a quien Vallejo consideraría responsable de una traición.

Sur Finanzas, una firma fundada en 2022 en la localidad bonaerense de Adrogué, es investigada por la Justicia por presuntamente haber canalizado más de 72.342 millones de pesos a través de 74 empresas apócrifas. La pesquisa derivó en 19 allanamientos simultáneos en domicilios particulares, oficinas privadas y en la sede del club Banfield.