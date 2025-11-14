El Gobierno de Mendoza rechazó los reclamos por la licitación de Penitentes

El Gobierno consideró improcedentes las impugnaciones y ratificó la validez del procedimiento llevado adelante por el EMETUR y el Ministerio de Gobierno.

El Gobierno de Mendoza publicó este viernes en el Boletín Oficial el Decreto Nº 2347, mediante el cual resolvió rechazar los recursos presentados contra la licitación pública del complejo Penitentes y confirmó la validez del procedimiento administrativo. La norma, firmada por el gobernador Alfredo Cornejo, concluye que los planteos realizados por Los Penitentes Centro de Esquí S.A. y sus liquidadores carecen de legitimación y sustento jurídico.

Según el decreto, los recursos interpuestos contra las resoluciones 338/25 del Ministerio de Gobierno y 392/25 del EMETUR no podían prosperar como impugnaciones formales, ya que los denunciantes no participaron del proceso licitatorio ni tenían la calidad de oferentes. La Provincia determinó que la presentación debía ser tratada como una denuncia simple, mecanismo previsto para quienes no tienen interés directo en el acto administrativo cuestionado.

El Gobierno de Mendoza sostiene que no hubo irregularidades ni vicios en el proceso El Ejecutivo también rechazó los argumentos que señalaban supuestas fallas en la adjudicación, entre ellas la invocación de artículos de un pliego distinto al que rigió la licitación. El decreto remarca que la administración cumplió con las obligaciones de notificación a los participantes —Delta Constructora S.A., Mapsa Group S.A. y Per Versan Est.— y que la adjudicación fue debidamente fundamentada.

El documento oficial aclara además que no hubo violación de ninguna orden judicial respecto del uso de la marca “Penitentes”, y que la mención del nombre responde únicamente a la identificación geográfica de la zona, no a un registro comercial.

Penitentes centro de esquí.jpg El Gobierno de Mendoza rechazó las impugnaciones contra la licitación del centro de esquí Penitentes. Ulises Naranjo Sin suspensión de obras y sin vía recursiva El Gobierno provincial rechazó también el pedido de suspender la ejecución del contrato, al señalar que quienes presentaron el recurso carecen de vía recursiva habilitada y que, aun en caso contrario, la suspensión depende exclusivamente de una decisión fundada de la administración, tal como establece la Ley 9003.