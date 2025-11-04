El Gobierno de Mendoza adjudicó la construcción y gestión del nuevo Hospital de Luján de Cuyo

El Gobierno de Mendoza formalizó la adjudicación de la concesión del Hospital de Luján de Cuyo a la empresa Hogar Salud S.A., tras el proceso licitatorio iniciado por el Ministerio de Salud y Deportes. La medida fue dispuesta a través del Decreto Nº 2317, publicado este martes en el Boletín Oficial .

La adjudicación contempla una inversión total de $6.472.400.000, que incluye la obra básica ($5.122 millones) y variaciones de precios ($1.350 millones), con ejecución prevista entre 2025 y 2027. El contrato establece que la empresa adjudicataria deberá asumir la inversión en equipamiento médico y mobiliario, así como el pago de canon e inversiones complementarias estipuladas en el pliego.

El Hospital de Luján de Cuyo será gestionado por Hogar Salud S.A. durante un plazo de 15 años, bajo un esquema de concesión integral que combina criterios técnicos, financieros y asistenciales.

La decisión se tomó tras un riguroso proceso licitatorio iniciado por Decreto Nº 855/25, en el que participaron tres oferentes: Hogar Salud S.A., Clínica del Aconcagua S.R.L. y la UTE PABRA S.A. – Alta Salud S.A. Según la Comisión de Preadjudicación, la propuesta de Hogar Salud obtuvo el puntaje más alto, con 98,2 puntos frente a 90,67 de Clínica del Aconcagua.

La oferta se destacó por su solidez técnica, consistencia económica y su plan de gestión acorde con las líneas estratégicas del Ministerio de Salud y Deportes.

En tanto, la propuesta de la UTE PABRA–Alta Salud fue declarada inadmisible por no presentar la documentación complementaria exigida, y la de Clínica del Aconcagua fue desestimada tras el análisis técnico.

Plazos, financiamiento y ejecución

La obra se financiará con fondos provinciales en tres etapas:

Ejercicio 2025: $330,6 millones.

Ejercicio 2026: $4.633 millones.

Ejercicio 2027: $1.508 millones.

La Tesorería General de la Provincia será la encargada de los pagos conforme a las condiciones del pliego, mientras que Hogar Salud S.A. deberá firmar el contrato en un plazo de 10 días hábiles desde la notificación oficial.

Con esta adjudicación, el Gobierno de Mendoza avanza en un proyecto estratégico para el sistema sanitario provincial, que busca dotar a Luján de Cuyo de un hospital moderno, tecnológicamente equipado y con estándares de atención de alta calidad.

El modelo de gestión público-privada propuesto por Hogar Salud apunta a optimizar recursos, acelerar tiempos de obra y garantizar la sostenibilidad del servicio en el largo plazo.

El decreto publicado en el Boletín Oficial