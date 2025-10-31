El Gobierno destinó $18 millones extra para el cuidado de la Residencia Oficial

El Gobierno de Mendoza incrementó los gastos en mantenimiento de la residencia oficial del Gobernador en el tercer trimestre del año. A través de un decreto, se otorgaron $18 millones extra para la administración de la casa ubicada en La Puntilla, la cual ya contaba con un presupuesto de $36 millones para los meses de julio, agosto y septiembre.

A través del decreto Nº 2.187, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo destinó $18 millones al fideicomiso de administración para el cuidado y mantenimiento de la Residencia de Gobernación.

La norma aclara que la dirección de Ceremonial y Protocolo realizó la solicitud de un incremento al aporte de fondos que en su momento ya fueron otorgados para cubrir gastos durante el tercer trimestre de este año, destinados a la administración, cuidado y mantenimiento de la residencia oficial.

Este desembolso extra se firmó el 8 de octubre pasado y representó un incremento del 50% en el gasto de mantenimiento previsto para los meses de julio, agosto y septiembre de este año.

El 1 de julio el Gobierno provincial había girado $36 millones para cubrir gastos durante el tercer trimestre de este año destinados a la administración, cuidado y mantenimiento de la residencia oficial del Gobernador.

La residencia oficial está ubicada en la calle Francia del departamento de Luján de Cuya, en la zona de La Puntilla.

En 2017, el Gobierno provincial aceptó la donación de la familia Pescarmona de un inmueble destinado de manera exclusiva a la residencia del Gobernador de la provincia.

Sin embargo, ni Alfredo Cornejo ni Rodolfo Suarez han utilizado esa vivienda para residir. La casa actualmente es ocupada para realizar eventos oficiales y los sábados se organizan reuniones de gabinete con la participación de los ministros provinciales y el gobernador.