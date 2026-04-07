El Gobierno enviará al Congreso una nueva Ley de Salud Mental

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este martes que desde el Poder Ejecutivo enviarán al Congreso una nueva ley de Salud Mental. El anuncio se da en medio del escándalo que atraviesa el funcionario en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El anuncio de este martes, confirma lo que se vio en las fotos de ayer en la reunión de Gabinete que lideró el presidente Javier Milei: empoderamiento y respaldo a Manuel Adorni en plena crisis interna.

"En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental. Fin", fue la comunicación oficial del Gobierno a través de la cuenta del cuestionado funcionario.