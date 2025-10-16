El Gobierno echó a 4 estatales por faltazos injustificados y abandono de tareas

El Gobierno de Mendoza oficializó este jueves el despido de cuatro empleados públicos por faltas injustificadas y también por no reincorporarse a sus tareas tras concluir sus respectivas licencias.

A través de una serie de decretos, el gobernador Alfredo Cornejo dispuso la sanción de cesantía contra estos agentes estatales que se desempeñaban en distintas áreas del Gobierno.

En los cuatro casos el motivo del despido fue la ausencia injustificada a sus lugares de trabajo. Se trató de empleados que acumularon inasistencias sin justificar y en algunos casos nunca se reincorporaron a sus funciones tras una licencia laboral.

En uno de los casos el gobernador aplicó la sanción expulsiva de cesantía a Omar Paul Abaca Gaitán, quien trabajaba en la Dirección de Logística del Ministerio de Seguridad y Justicia. El agente registró inasistencias injustificadas en su lugar de trabajo durante dos meses y fue calificado de “abandono voluntario y malicioso del servicio sin causa justificada”.

El empleado se ausentó desde el 28 de agosto de 2023 hasta noviembre y no presentó justificación a su ausentismo.

Casa de gobierno - 02.jpg

Pidieron licencia y no volvieron

Por otro lado, también se aplicó la sanción de cesantía al agente Gerardo César Álvarez, quien se desempeñaba en la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente,

Solicitó una licencia extraordinaria sin goce de haberes desde el 1 de diciembre de 2023, pero a mediados de mayo de 2024 fue intimado a presentarse a su lugar de trabajo. Sin embargo, no se presentó y se le inició un sumario administrativo.

“La sanción de cesantía se sustenta en las inasistencias injustificadas en las que incurrió el agente cuando finalizó su licencia anual sin goce de haberes”, señala el decreto correspondiente al despido de Álvarez.

Asimismo, el Gobierno también cesanteó al agente Ramón Alberto Rosales quien se desempeñaba en la Dirección de Hidráulica y registró dos inasistencias sin justificación en octubre de 2024 y 18 faltazos consecutivos en noviembre de ese mismo año.

El estatal había obtenido una licencia de 21 días entre el 14 de octubre y el 3 de noviembre de 2024, pero hasta el día 27 de ese mes no se presentó a trabajar.

“Las inasistencias reiteradas, injustificadas y sin ánimo de regularización, evidencian un quebrantamiento de los principios de responsabilidad, compromiso, y continuidad del servicio público, afectando tanto la prestación del servicio como el clima laboral, y constituyen una falta grave que compromete la estabilidad y permanencia del agente en el cargo”, señaló el decreto firmado por Cornejo.

En tanto, a través de una resolución del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, se aplicó la sanción de cesantía a Fernando Javier Moyano, quien prestaba funciones en la ex Subsecretaría de Desarrollo Social.

El agente tenía una licencia desde el 3 de junio de 2024 al 2 de septiembre de 2024, pero nunca retornó a sus labores.

Las autoridades a cargo del sumario administrativo constataron que se ausentó sin aviso desde el 2 de septiembre de 2024 hasta el mes de octubre, cuando se determinó la suspensión preventiva de haberes, a partir del 27 de septiembre de ese año. Finalmente se decidió la cesantía.