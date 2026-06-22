El Gobierno designó a Fabián Fernández como nuevo secretario de Comunicación en plenos cambios

Luego de que Javier Lanari presentara la renuncia como secretario de Comunicación, el Gobierno confirmó a Fabián Fernández en su cargo. Su trayectoria más reciente fue como prensa en YPF.

Luego de que Javier Lanari presentara la renuncia como secretario de Comunicación, el Gobierno confirmó a Fabián Fernández en su cargo. Su trayectoria más reciente fue como prensa en YPF, pero viene de haber trabajado de la mano de Néstor Grindetti en el Municipio de Lanús.

Este cambio se da en medio de la estrategia de Javier Milei para superar la crisis de comunicación en medio del coletazo que provocó el escándalo de Manuel Adorni. De este modo, el Gobierno busca oxigenar la Vocería, que desde marzo no daba conferencias de prensa.

En el comunicado oficial publicado por la cartera que ahora dirige Adrián Ravier, indicaron que Fernández "trabajará de manera coordinada con el Vocero Presidencial para acompañar y comunicar los desafíos de esta nueva etapa de la Argentina". "Su incorporación contribuirá a consolidar una comunicación alineada con el proceso de transformación que atraviesa nuestro país, en un contexto de estabilización económica, recuperación de la inversión y crecimiento sostenido", agregaron.

Quién es Fabián Fernández El flamante funcionario cuenta con una trayectoria de más de diez años en equipos institucionales de prensa y comunicación de gobiernos y asociaciones sin fines de lucro. Una de sus experiencias más destacadas fue como Subsecretario de Medios de Comunicación en el Municipio de Lanús, entre 2015 y 2023, cuando Néstor Grindetti estaba al mando.